O co se hraje v soutěži Maminka roku? Přihlaste sebe, setru nebo dceru!

Finalistky Maminky roku budou v závěru soutěže hrát o ceny v celkové hodnotě osm set tisíc korun. Přečtěte si článek a podívejte se do galerie, o co všechno se soutěží.

Finalistky Maminky roku budou v závěru soutěže hrát o ceny v celkové hodnotě osm set tisíc korun. Přečtěte si článek, podívejte se do galerie, o co všechno se soutěží.

Vyhlašujeme již 3. ročník výjimečné soutěže plné dojemných, silných i inspirativních příběhů. Znáte ve svém okolí maminku, která by mohla na titul aspirovat? Myslíte, že byste si tento titul zasloužila vy sama? Přihlaste se a můžete vyhrát skvělé ceny v celkové hodnotě 800 000 korun.

O jaké ceny se hraje? Tady je stručný přehled

Vítězka kategorie MAMINKA HRDINKA získá:

- ateliérové profi focení celé rodiny s kompletním stylingem a make-upem

Vítězka kategorie MAMINKA PODNIKATELKA získá:

- inzertní prostor v rozsahu 2x 1/1 strany v časopise maminka k propagaci své značky a podnikání, které je popsáno v jejím soutěžním příběhu

Vítězka kategorie MAMINKA BLOGERKA získá:

- možnost redakčně spolupracovat minimálně na dobu jednoho roku s naší redakcí, tedy možnost uveřejnit své články na webu maminka.cz a sociálních sítích.

Absolutní vítězka MAMINKA ROKU navíc získá:

- POBYT v luxusním baby friendly hotelu Dachsteinkönig v hodnotě 70000 Kč

- Půjčení vozu TOYOTA – NA JEDEN TÝDEN v hodnotě 18 000 Kč

- Balíček a voucher HAMI v celkové hodnotě cena 7 000 Kč

- Voucher na nákup hraček MATTEL v celkové hodnotě 10.000 Kč

- Voucher na nákup oblečení Marks and Spencer v celkové hodnotě 5.000 Kč

A to není zdaleka všechno: Přehled všech cen najdete PODROBNĚ zde v pravidlech soutěže MAMINKA ROKU

Některé věci teď dělat nemůžeme, ale některé ano. Některé dokonce dělat musíme i nadále v míře mnohem větší než obvykle – starat se celé dny o děti včetně školáků, pomáhat seniorům s nákupy, myslet na to, jak uchránit naši rodinu před nákazou koronavirem.

I tady se ukáže, jak skvělé jsme, jak skvělé jsou mnohé z vás – i proto vyhlašujeme další ročník soutěže Maminka roku – všechny potřebné informace najdete na webu soutěže ZDE.

My doufáme, že to zase bude krásné a dojemné, jako předchozí dva ročníky. Pamatujete? Tady připomínáme článek s nejsilnějšími momenty ze soutěže Maminka roku 2019 – k přečtení ZDE.

Tak jako v minulých ročnících se bude soutěžit ve třech kategoriích: Krom celkové vítězky hledáme Maminku blogerku, Maminku hrdinku a Maminku podnikatelku.

Zvažujete přihlášku? Přihlásit se do soutěže Maminka roku 2020 můžete on line TADY. Můžete si to ještě rozmyslet. Přihlašování běží až do 27. dubna 2020.