O kolik hodin doma pracujeme více než muži? Průzkum vás překvapí

Druhá šichta doma

Je současná společnost postavena na principech rovnosti pohlaví? V České republice je o tom přesvědčeno pouze 45 % obyvatel, názory mužů a žen se přitom výrazně liší. Zatímco o genderové rovnosti je přesvědčeno 52 % mužů, mezi ženami je to jen 38 %. Nový průzkum společnosti IKEA také ukazuje, že české ženy mají na starosti většinu domácích povinností v každé druhé domácnosti. V průměru jimi denně stráví ve srovnání s muži téměř o hodinu víc, to je skoro sedm hodin týdně – v podstatě jeden pracovní den. „Zjistili jsme, že pracující ženy denně stráví další zhruba 4 hodiny péčí o domácnost a děti, což je přibližně o hodinu více než muži,“ říká Roman Bojko z IKEA. Pokud je něco, o čem partneři rozhodují společně, tak je to otázka peněz a nákladů spojených s chodem domácnosti. V tomto ohledu panuje v 79 % domácnostech rovnoprávnost.