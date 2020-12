O vztazích a chybách, které v nich děláme: Skvělá Terapie sdílením ONLINE

Možná už jste zaregistrovali vtipný projekt Terapie sdílením, který se věnuje vztahům a otázkám s nimi spojenými: Jak si udržet vztah a případně jak se slušně rozejít. Tento pořad, který vyprodává sály po celé Česku, můžete dnes 7. listopadu 2020 od 18:00 sledovat ONLINE. Vstupné je dobrovolné.

Za projektem Terapie sdílením stojí dvojice Ester Geislerová a Josefina Bakošová. Před časem vystavily na svých sociálních sítích několik mrazivých, a zároveň cynický úsměv vzbuzujících vět, kterými se jistý muž rozešel s jejich kamarádkou. Toto malé gesto spustilo lavinu; během následujících týdnů jim čtenáři začali posílat své rozchodové věty a hashtag „terapie sdilenim“ se stal doslova kultovním. Z Instagramového obsahu nakonec vznikla kniha, seriál a ve spolupráci s terapeutem Honzou Vojtkem i živé představení či přednáška o mezilidských vztazích. Všichni děláme chyby, ale nejsme v tom sami. Je nás víc a když se o ně podělíme, může to být úleva, můžeme se i zasmát. Poprvé v historii máte možnost přednášku nejen zažít online, ale i se do ní zapojit prostřednictvím chatu na Mall.tv. Terapii sdílením ONLINE od 18:00 najdete ZDE:

Čas: pondělí 7. 12. 2020, 18:00-21:30

Večerem vás provedou Ester Geislerová a Honza Vojtko.

Přednáška je rozdělena na dvě části:

18:00– 19:20

První část přednášky bude o tom, co to obnáší být připravený na vztah.

19:20– 20:00

Přestávka, kterou vyplní projekce hraného seriálu Terapie sdílením: O esemeskách a lidech.

20:00 – 21:30

Druhá část se věnuje otázkám: Co to znamená být ve vztahu? A co to znamená být ve vztahu v současné době? Jak ho udržet a jak ho důstojně ukončit?

Pokud chcete projekt podpořit, můžete zaplatit dobrovolné vstupné ZDE

Zábavné a poutavé povídání doprovází fotografie, záznamy esemesek, animace, schémata, audio a jiné vizuální prvky. A taky chat, aby o sdílení nebyla jen řeč. Jak jsou současné mezilidské vztahy postižené sociálními sítěmi a esemeskami? Co to obnáší být připravený na vztah?