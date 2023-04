Období lásky a vášně je tu: 5 důvodů, proč si užívat sex právě na jaře

Konečně se začíná oteplovat, takže se můžete přesunout z ložnic ven. Na hrátky v přírodě to sice ještě moc není, to ale neznamená, že to nejde třeba v autě. Už se tam nemusíte mačkat v péřovce a pouštět topení na plné pecky. Vysvlečte se a udělejte si pohodlí na zadní sedačce. Partner může sedět s nataženýma nohama a opřenýma o sklopenou sedačku spolujezdce. Vy si ho osedlejte zády k němu. Nebo se jen oddávejte orálnímu sexu.

Vůně jsou afrodiziaka

Udělejte si to hezké a zapojte do hry také jarní vůně. Teď už venku najdete první jarní květy, které můžete nasypat do postele a po místnosti. Budou krásně vonět a navodí romantickou atmosféru. Jejich účinek zesílíte, když ještě do aromalampy nebo difuzéru necháte odpařovat také pár kapek vonné esence. Afrodiziakální účinky mají jasmín, pomeranč a mandarinka, benzoe, ylang-ylang, geránium, rozmarýn, tymián, hřebíček, skořice, ale i jehličnany nebo levandule. Příjemná je pak vůně růže.