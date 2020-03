Období menopauzy: Jak se starat o pleť v přechodu, aby vypadala co nejlépe?

Jedno je jisté, my ženy se menopauze prostě nevyhneme. Někdo ji…

Stres, nervozita a únava se dokáží výrazně podepsat na kvalitě pokožky a způsobit její předčasné stárnutí. Chcete-li, aby i ve vyšším věku vaše pleť zářila, začněte myslet víc na sebe. Snažte se vyhýbat stresu a únavě a dopřávejte si dostatek relaxace. Je už jen na vás, zda zvolíte aktivní relax v podobě sportu, či ten pasivní, kdy můžete relaxovat u dobré knížky, filmu nebo například prostřednictvím meditace. Nezapomínejte také na dostatek kvalitního spánku, vaše pleť vám za to poděkuje.

Chraňte se před sluncem

Přímé sluneční záření není pro zdraví pokožky zrovna ideální, to pro vás jistě není žádná novinka. Navíc způsobuje předčasné stárnutí pleti, takže pokud se chcete co nejvíc vyhnout vráskám, snažte se slunci spíš vyhýbat. V případě, že neodoláte, nezapomínejte před pobytem na sluníčku pokožku řádně ošetřit. Mělo by pro vás být samozřejmostí, že budete používat kosmetické produkty s ochranným faktorem, který zabrání slunečním paprskům napáchat na vaší tváři výraznější škodu.