Období menopauzy versus pokožka: Co vaší pleti chybí a jak s tím bojovat?

Jedno je jisté, my ženy se menopauze prostě nevyhneme. Někdo ji zvládne bez větších potíží, někdo hůř, pravdou ale je, že řada příznaků se dá zmírnit. Bojíte se o svoji krásnou pleť? Pak si přečtěte, co vás čeká a co proti tomu můžete dělat.