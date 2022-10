Obezita je chronické onemocnění: Hubnutí řešte s lékařem

Většina Čechů si myslí, že se obezity a nadváhy zbaví tím, že do života přidá víc pohybu, začne zdravěji jíst a sníží svůj příjem kalorií. Skutečnost je ale mnohem složitější a na naše kila má vliv řada faktorů.

Většina lidí k obezitě a nadváze přistupuje s jednoduchou rovnicí v hlavě: „Nebudeš jíst, začneš běhat a zhubneš.“ A nejen to, lidé, kteří s obezitou a nadváhou žádnou zkušenost nemají, doporučují „zaručené“ způsoby, jak zhubnout. Vycházejí buď z vlastní zkušenosti nebo z rad na internetu. A když to fungovalo jim, musí to fungovat všem,“ komentuje aktuální postoj Čechů k zvládání obezity doktorka Jitka Herlesová, psycholožka a psychoterapeutka z OB kliniky Praha.

„Bohužel tyto nevyžádané rady bývají dlouhodobě neúčinné, a v horším případě dokonce škodlivé. Velký počet lidí s obezitou zhubnout umí, dokážou zhubnout i desítky kilogramů, a to opakovaně. Obezita je ale nemoc. Její léčba je mnohem náročnější než jednorázové zhubnutí. Pokud skutečně chcete někomu s léčbou obezity pomoci, nejprve se ujistěte, zda vůbec a o jakou pomoc dotyčný stojí. Samotný průběh léčby je nejlepší vždy probrat s lékařem, který se jí zabývá," dodává Herlesová.

Co hrozí obézním lidem? Podívejte se na video:

Hubnutí jako životní styl

Celých 68 % Čechů si uvědomuje, že obezita je nemoc, kterou lze léčit (76 %). Ale pouhá 2 % lidí s obezitou při snaze zhubnout vyhledá lékařskou pomoc. Většina Čechů si stále naivně myslí, že zbavit se obezity spočívá ve zvýšení tělesné aktivity (67 %), přechodu na zdravější stravování (20 %) a snížení příjmu kalorií (50 %). Za zmínku stojí, že 92 % Čechů trpících obezitou si přeje se jí jednou provždy zbavit. A 50 % z nich se bezúspěšně snažilo zhubnout více než desetkrát.

Kdy je obezita problém?

Hubnutí je mnohem složitější proces, než se na první pohled může zdát. Ač to nechceme slyšet, vše záleží na kombinaci faktorů, které se u každého člověka liší, a proto zkrátka stejný příjem kalorií a stejné cvičení mají na různé lidi rozdílný efekt. Co bychom si také měli uvědomit je to, že všichni nestojíme na stejné startovní čáře. Velkou roli v hubnutí hraje i genetika a další faktory, jako je například věk, množství svalové hmoty, přidružená onemocnění atd. Neexistuje proto univerzální řešení pro všechny.

„K hubnutí přistupujte zodpovědně. Nadváha je totiž předstupeň obezity, která není jen estetickou záležitostí, ale jedná se o chronické onemocnění. Proto je nutné začít tento problém řešit včas a efektivně. Já určitě doporučuji se obrátit na lékaře, protože jen ti mají možnost pomoci vám komplexně a za využití moderních léčebných postupů. Nastaví léčebný plán přímo na míru pro vás, tak aby fungoval, a hlavně fungoval dlouhodobě, nejen pár dnů a týdnů. Zajímavé informace k problematice nadváhy a obezity poskytuje web tloustneme.cz, kde můžete najít i přehled kontaktů na specializované lékaře po celé České republice, kteří vám s řešením nadváhy či obezity ochotně pomohou,“ dodává MUDr. Petra Šrámková, primářka OB kliniky Praha.

Nápor na psychiku

Obezita ji přitom vážným problémem pro veřejné zdraví. Významně totiž zvyšuje riziko chronických komplikací, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka druhého typu, hypertenze, ischemická onemocnění srdce a některé druhy rakoviny. U některých jedinců může být navíc obezita dále spojená s psychickými problémy. To potvrzují i výsledky průzkumu, kdy Češi s obezitou přiznávají, že jejich nadměrná váha má vliv jak na jejich fyzickou, tak na psychickou kondici.

Napříč generacemi

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) postihuje obezita všechny věkové kategorie napříč všemi socioekonomickými vrstvami obyvatelstva, ani pohlaví zde nehraje žádnou roli. Dobrou zprávou je, že Češi nejsou k tématu obezity zcela lhostejní. Až 30 % Čechů ve svém životě zajímalo o informace spojené s léčbou obezity. Nejčastěji však šlo o jedince s obezitou (65 %) a o osoby s nadváhou (39 %).