Objevte kouzlo podzimních trav a vysaďte je na svou zahradu

Řada trav s koncem léta postupně změní barvu a jejich zajímavá květenství se předvádějí v plné parádě. Hodí se do všech typů zahrad a jsou nenáročné na péči, zálivku i hnojení. Trávy z čeledi lipnicovitých jsou v přírodě zastoupeny ve všech podnebných pásech od tundry až po tropické savany. Do okrasných trav se však na zahradách obvykle počítají i rostliny pravým trávám podobné svým vzhledem, přestože spadají do jiné čeledi. Přirozené louky s divokými trávami u nás ještě občas najdete na horách. Na zahradě poskytují trávy úkryt užitečnému hmyzu a drobným živočichům.

Není tráva jako tráva

Lipnicovité čítají až dvanáct tisíc druhů. Podle vytrvalosti se dělí na jednoleté a vytrvalé. Jednoleté jsou často velmi dekorativní, většina okrasných trav však patří mezi vytrvalé. Podle období jejich vegetace je lze rozdělit na stálezelené a zatahující se. Stálezelené rostou především brzy na jaře, kdy také kvetou. Zatahující se druhy začnou růst pozdě na jaře a kvetou až v létě nebo na podzim.

Existují miniaturní trávy vhodné i do skalky, dorůstající výšky pouhých patnáct až třicet centimetrů, na druhé straně pak najdete i zástupce trav s výškou přesahující tři metry.

V závislosti na druhu a odrůdě se v létě krásná sytě zelená barva listů může s podzimem postupně zbarvit do žluté, červenohnědé nebo i namodralé a stříbřité. Ačkoli mají trávy během zimy vegetační klid, mnohé z nich jsou atraktivní i v zimě s nánosem sněhu či jinovatky. Především květenství trav využijete do suchých vazeb nebo věnců a dalších domácích dekorací.

Solitér i společník

Okrasné trávy jsou velmi dekorativní. Existují miniaturní trávy vhodné i do skalky, dorůstající výšky pouhých patnáct až třicet centimetrů, na druhé straně pak najdete i zástupce trav s výškou přesahující tři metry. Trávy mohou doplnit trvalkový záhon nebo se stanou zajímavým solitérem na záhonu či v trávníku. Dokážou zastínit břeh jezírka, stejně jako vyplnit různá jinak nezajímavá místa zahrady. Pokud je chcete kombinovat s trvalkami a letničkami, pokuste se vybrat takové, které mají podobné požadavky na podmínky a zálivku.

Výběžkaté trávy se rychle propojí, pokud je dáte blíže k sobě, trsnaté se používají solitérně nebo se seskupí více jedinců v nepravidelné skupině.

Když podzim končí

Trávy jsou sice mrazuvzdorné, ale větší druhy je vhodné na zimu svázat a zasypat u kořenů suchým listím. Zatahujícím se druhům každý rok nadzemní část zcela zaschne, takže pro hezký vzhled je třeba trsy v následující sezoně sestřihnout několik centimetrů nad zemí. Stříhejte nejlépe až v předjaří, v březnu. Na podzim by se mohly do nechráněných trsů dostat srážky, a trs by přes zimu uhnil. Také byste se ochudili o jejich zimní eleganci, kterou vám budou na zahradě předvádět až do jara. Pestrolisté kultivary raději zakryjte chvojím, aby jim zimní slunce nespálilo listy. Stálezelené trávy není třeba úplně ostříhat, stačí jen vyčesat suché části.

Trávy vnesou do zahrady pohyb

Ozdobnice čínská

Na podzim se tráva zbarví do zlatožluté, oranžové až bronzové. Některé kultivary mohou získat i červené tóny.

Opadavec

Nenáročný nižší druh trávy. Ze svěže zelené se na podzim zbarví do teplých tónů zlatavě oranžové až bronzově hnědé.

Dochan psárkovitý

Tráva s nápadnými květními klasy vymění na podzim letní zelenou za zlatavě žlutou až červenohnědou. Na záhoně potěší i během zimy.

Lalang válcovitý

Zajímavá tráva, jejíž listy se nejvíce vybarví na podzim, kdy je většina listů sytě červená až karmínová.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 10/2024"

Text: Jarmila Bajerová