Klasická flanelka se příležitostně v módních trendech neobjevuje jen tak pro nic za nic. Krom pohodlí, které skýtá, totiž vypadá skvěle na ženách i mužích, a navíc přináší závan devadesátkové rebelie. Nyní se opět objevuje v módních tipech a oblíbila si ji i řada celebrit. S čím ji nejlépe kombinovat?

Flanelka z módy nezmizí

Flanelová košile je fenomén, který se čas od času vrací do módy. Pokud jste kolem sebe zaznamenala v posledních týdnech nárůst takzvaných flanelek, je to pravděpodobně proto, že chce vaše okolí vyjádřit podporu jednomu ze dvou prezidentských kandidátů. Právě generál Petr Pavel je v současnosti v podstatě módní ikonou, která do povědomí českého street stylu vrátila klasickou kostkovanou košili, jež sluší nejen mužům, ale i ženám.

Shodou okolností se ale velký comeback konal i na světových módních molech. Značka Bottega Veneta spojila na své přehlídce hned dvě ikony 90. let – topmodelku Kate Moss a flanelovou košili. Právě teď je tedy nejvyšší čas probudit v sobě rockerku 90. let odrostlou na grunge kapelách typu Nirvana a obléknout se do flanelové kostky!

Pokud jde o styling, nejideálnější volbou je zůstat u klasiky à la lumberjack. Co na tom, že zarostlí dřevorubci jsou většinou muži. Jejich styl sluší i nám, ženám. K flanelce proto oblečte klasické džíny, a když je řeč o klasice, nemáme na mysli nic jiného, než módní kult Levi’s 501. Pak už vám postačí obyčejný bílý nátělník nebo černý rolák, na nohy podle nálady oblíbené farmářky či boty chelsea – a klasický flanelový look je na světě.

Samozřejmě se flanelka dá kombinovat i s legínami nebo ji můžete nosit na holé tělo s uzlem v pase. Zvolíte-li oversized velikost, pak flanelová košile poslouží v letních dnech i jako vzdušné šaty, případně jako doplněk k džínovým šortkám.

Kostkovaný motiv a košilový střih ale už před časem přeskočil na další kousky šatníku. Velmi oblíbenými se totiž staly pohodlné oversized bundy, které na první pohled vypadají jako flanelka, jsou však z teplejšího a odolnějšího materiálu. Také ty seženete i v prodloužených délkách.

A pokud s flanelem stále váháte, berte na vědomí, že vás tento materiál dokáže dostatečně zahřát. Poohlédněte se proto alespoň po flanelovém pyžamu, v němž můžete na noc s klidným svědomím stáhnout topení na minimum a ušetřit tak za energie.

