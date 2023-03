Oblíbené retro hry za totáče: Měla jste radši krvavé koleno, gumu nebo jezero?

Honzo, vstávej!

Jistě si pamatujete ta horká letní odpoledne, kdy se ze školních zahrad, hřišť i chodníků mezi sídlištními paneláky ozývalo volání: „Honzo, vstávej!“ Opět šlo o to, aby se do čela postavil jeden dobrovolník a proti němu na druhou stranu vymezeného prostoru skupinka dětí. Na dobrovolníkovo zvolání „Honzo, vstávej!“ děti jedno po druhém odpovídaly: „Kolik je hodin?“ Načež dobrovolník zareagoval: „Pět slepičích/mravenčích/lidských!“ Řeč byla o krocích a jejich délce, které mohlo konkrétní dítě vykonat, čímž se pomalu posouvalo do cíle. Vyhrál samozřejmě ten, který tam byl jako první, což bylo v podstatě rukou dobrovolníka, kterého v cíli nahradil. Fantazii se meze nekladly, klidně jste si mohla vyzkoušet hadí či rybí „kroky“.