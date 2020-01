Oblíbení hlasatelé a hlasatelky: Kam se poděli Hemala, Burešová nebo Retková?

Saskia Burešová byla se svými vyčesanými zrzavými vlasy a výraznými brýlemi jednou z nejvýraznějších hlasatelek. Na obrazovkách České televize se začala objevovat v roce 1967 a poté, co televize zrušila funkci hlasatelek, začala uvádět týdeník Kalendárium. Nezůstala ale jen u moderování, namlouvá také jako voiceoverka populárně naučné pořady. Koho zajímá profese hlasatelky i zážitky z natáčení, může si přečíst její biografii Saskia. Daří se jí i v osobním životě. V roce 1972 se vdala za režiséra Petra Obdržálka, s ním má syna Petra a manželství jim funguje dodnes.

Alexander Hemala byl nejdéle sloužícím hlasatelem veřejnoprávní televize. Začínal v roce 1973 a na obrazovkách jste ho mohla vidět až do roku 2005, kdy byla tato funkce zrušena. Právě Alexander Hemala byl posledním hlasatelem, který k divákům promluvil. V České televizi působil jako režisér denního vysílání a věnuje se i moderování v rozhlase a na společenských akcích. Krátce také provázel pořadem Receptář prima nápadů, kde nahradil Přemka Podlahu. Zkusil si i funkci rosničky v relaci o počasí na TV Barrandov. Svého času bojoval se zdravotními potížemi, musel podstoupit operaci srdce i odstranění žlučníku. Nyní se však těší dobrému zdraví a s manželkou Vlastou, s níž má tři děti, loni oslavil čtyřicáté první výročí svatby.

Marta Skarlandtová působila coby hlasatelka v České televizi dlouhých devětadvacet let. Byla zavedena jakožto specialistka na vícejazyčné moderování mezinárodních společenských akcí (například na soutěže a festivaly společenského tance). Po roce 1994 moderovala i scenáristicky zajišťovala televizní pořad Nedělní ráno, který skončil v roce 2000. Po odchodu z televize se kdysi slavná hlasatelka zaměřila na překládání divadelních her, obzvlášť pro Divadlo Ungelt, kterému velí její bratr Milan Hein. Se svým manželem Zdeňkem Skarlandtem má dceru Lindu a dvě vnoučata.

Marie Retková byla jednou z nejoblíbenějších hlasatelek a za svoji práci obdržela hned tři ceny TýTý, tedy ocenění televizních diváků. V České televizi pracovala na pozici hlasatelky stejně jako Alexander Hemala až do jejího zrušení v roce 2005. Později v České televizi uváděla také pořad Barvy života. V roce 2001 jí lékaři diagnostikovali rakovinu děložního hrdla, kterou se podařilo vyléčit. V současné době pracuje jako externí moderátorka Českého rozhlasu a píše recenze do časopisu Receptář. V srpnu roku 2017 se vrátila na obrazovku jako hlasatelka na stanici Barrandov, která obnovila tuto televizní profesi.

Jiří Ptáčník

Pokud vám je jméno Jiří Ptáčník povědomé i dnes, bude to pravděpodobně tím, že se bývalý hlasatel v posledních letech věnuje dabingu. Ve své původní funkci působil v České televizi v letech 1976 až 1981, do ČT se pak znovu vrátil v roce 1991 a zůstal u práce hlasatele dalších 15 let. Nyní se stále aktivně věnuje divadlu a také moderování v Českém rozhlase.