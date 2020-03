Oblíbený styl devadesátek se vrací: Přidejte si pár centimetrů i bez podpatků!

Venku už to sice vypadá na téměř stoprocentní jaro, do sandálků ale ještě neskákejte. Než si totiž obujete otevřené boty, je třeba vyzkoušet žhavý jarní trend. Do módy se vracejí vojenské boty s masivní podrážkou!