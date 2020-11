Obrácený cheesecake: Podle našeho receptu ho zvládne i začátečník

Cheesecake vám možná přijde složitý, a tak raději pečete vždy buchtu na plech. Máme tu ale speciální obrácený cheesecake, který zvládne i začátečnice. Pro úspěch jsou hlavní správné suroviny, pevná dortová forma, opravdu velký alobal a spousta trpělivosti, než do cheesecaku budete moct zakrojit a konečně ochutnat. Recept blogerky Koko najdete i na videu v úvodu článku.

Ingredience na formu o průměru 25 cm

1 kg sýra Philadelphia original

kelímek zakysané smetany (alespoň 16 % tuku)

150 g cukru krupice

4 vejce

špetka soli

3 lžíce hladké mouky

šťáva z menšího citronu

kousek másla na vymazání stran formy

cca 180 g oblíbených sušenek (například máslové, ale klidně i zázvorové nebo kakaové)

oblíbená čokoládová tyčinka (možno vynechat)

cukrářské zdobení podle vkusu (možno vynechat)

40 g másla do sušenek + na vymazání stěn formy

Postup

Sýr Philadelphia, vejce a zakysanou smetanu vyndejte včas z lednice, aby dosáhly pokojové teploty. V míse ručně smíchejte sýr, zakysanou smetanu a 150 gramů cukru. Zlehka vmíchejte vejce. Osolte špetkou soli. Pro zpevnění dodejte tři lžíce hladké mouky. Cheesecake si rozumí s kyselejší chutí, takže přilijte přes sítko citronovou šťávu. Promíchejte, aby se rozpustily všechny hrudky, a ochutnejte, zda není třeba ještě další cukr.

Troubu si rozehřejte na 160 °C. Dno dortové formy vyložte pečicím papírem a uzavřete ho bočnicemi. Vnitřek bočnic vymažte máslem. Přebývající pečicí papír neodstřihávejte, takto celý ho položte na podobně velký arch alobalu a poté alobal s papírem zabalte a obalte dortovou formu tak, aby byla chráněna před vniknutím vody. Do formy vlijte dortovou hmotu, zarovnejte a zbavte poklepáním bublinek. Do hlubokého plechu nalijte vařící vodu asi do výšky 1 cm. Vložte do něj dortovou formu s těstem.

Po 15 minutách snižte teplotu v troubě na 130 °C a pečte dalších 45 minut. Pak troubu pootevřete a zkontrolujte, jaký je stav. Střed cheesecaku by za celkovou hodinu pečení měl být ještě mírně třaslavý. Troubu vypněte a dvířka nechte jen lehce otevřená – můžete do nich vložit vařečku – a nechte dort vychladnout. Bude chladnout stejně dlouho jako trouba – to znamená dlouho. Ale o to právě jde. Cheesecake nesmí dostat teplotní šok a popraskat.

Vychladlý dort zabalte do potravinové fólie a vložte do lednice. Po pár hodinách už bude jasné, že tenhle odvážný kus dortu vydrží úplně všechno, stejně jako vy! A konečně se přesvědčíte, jak je na tom. A přijde ještě jedna zkouška: obrátit ho! Přikryjte ho servírovacím talířem dnem nahoru a rychle překlopte. Sundejte dno formy a papír. Všechno v pořádku? Konečně si zaslouží nějaké to zdobení a vy tím pádem úlevu!

Sušenky dle výběru vložte do sáčku a rozválejte válečkem. Opražte je na pánvi na másle minutku až dvě. Nechte chvíli zchladnout a posypte dort. Dort se dá servírovat i s ořechy, sušeným ovocem, cukrářským zdobením nebo ovocnou omáčkou. Náplň je vláčná a má opravdu sýrovou chuť. Z 25centimetrové formy uděláte až 12 porcí a uvidíte, že zmizí okamžitě…

Celý postup najdete na videu v úvodu článku. Recept je z pořadu Menutovka televize Mall.tv.