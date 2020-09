Obrázkový test: To, co uvidíte jako první, odhalí váš největší podvědomý strach

Tady je obrázek v celé své velikosti. Když se na něj podíváte, vaše nevědomí propojí postavy se strachem, a to na základě podprahového vnímání. První věc, kterou uvidíte – zavnímáte, prozradí mnohé o tom, čeho se nejvíc bojíte. Je to snadné, rychlé a funguje to. Co jste spatřili jako první?

Podívejte se na video, co jsou to rituály:

Váš největší strach pramení z nevědomého odporu, který máte vůči lásce. Původ tohoto strachu a emocionálního odporu vůči něčemu tak krásnému, jako je láska, pochází často z dětství a z toho, jak vaši rodiče před sebou vyjadřovali své pocity. Může to však také pocházet ze zlomeného srdce v některém z vašich prvních vztahů. Přehnaná velikost jahody odhaluje, kolik lásky musíte dát. Říká, že v sobě potlačujete tolik lásky, že se bojíte rozdávat, protože si myslíte, že za to budete potrestáni nebo že budete zklamáni.

Pavouka se bojí většina lidí. Jedná se o evoluční mechanismus přežití, díky kterému jsme se báli různých nebezpečných, často jedovatých zvířat. Pavouk jako symbol však proudí z hlubšího nevědomého strachu, strachu, že naše okolí není bezpečné. Pokud jste na tomto obrázku viděli jako první věc pavouka, znamená to, že vaše nevědomé obavy pocházejí z vaší neschopnosti cítit se v prostředí zcela bezpečně. Zaměřujete se na detaily a snažíte se najít něco špatného a nebezpečného i na těch nejbezpečnějších místech. Tento pocit vám brání v úplném odevzdání se krásným a šťastným okamžikům a každý plán obvykle až moc promýšlíte. Dost pravděpodobně bojujete s úzkostí a záchvaty paniky. Možná jste byli vychováni mezi lidmi, kteří se příliš trápí, nebo to může být způsob myšlení, který jste si sami vytvořili v průběhu času.

Jako první jste viděli… Stromy

Strom je mocným psychologickým symbolem. Jeden z nejlepších psychologických testů hodnotí psychiku člověka podle polohy, v jaké člověk nakreslí strom na kousek papíru. Strom je symbolem našich kořenů a v tomto případě má hlubší symboliku. Dva stromy tvořící most pravděpodobně znamenají, že v nás existuje vnitřní konflikt, který jsme dosud nebyli schopni vyřešit. Emocionální rozkol, který nemůžeme nijak vysvětlit. Pokud jsou tedy jednou z prvních věcí, kterou jste viděli na obrázku, právě dva stromy, znamená to, že vaše největší obavy plynou z přijetí tohoto nevědomého emocionálního konfliktu. Bojíte se přijmout část sebe sama a rozvíjíte svou identitu kolem tohoto stínu, který odolává skutečnému spojení se sebou samým. Většina z nás zná své největší pochybnosti a nejistoty. Účinek však není stejný, jako když vám je odhalí někdo jiný. Právě z tohoto důvodu by bylo nejlepší poradit se s odborníkem, protože by vám to mohlo pomoci vidět situaci jinak.