Obrazy Karla Gotta odhalují jeho skryté problémy. Co trápilo jeho duši?

Karel Gott, národem přezdívaný "Božský Kája", byl jedinečný zpěvák, jeho sny se ale původně ubíraly jiným směrem. Toužil být malířem, po neúspěšných přijímacích zkouškách na UMPRUM však jeho sen zůstal pouze koníčkem. I tak se ale jeho obrazy dostaly do světa a ten nejdražší se prodal za víc než milion korun! Dnes 1. října 2021 jsou to přesně dva roky, co Karel Gott zemřel po boji s rakovinou. Co o sobě prozradil prostřednictvím svých obrazů?