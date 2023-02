Obyčejné české zelí: Superpotravina našich předků je hvězdou všech diet

100 g syrového zelí obsahuje pouhých 132 kJ, naprosté minimum tuků i sacharidů a naopak velké množství prospěšné vlákniny. Kysané zelí, jeden z hlavních zimních zdrojů vitaminu C našich předků, lze pak oprávněně považovat za zdravou dietní superpotravinu, která nám poskytuje řadu skvělých výživových benefitů. Navíc se k nám, například oproti rajčatům a další nesezonní zelenině, nedováží nedozrálé přes celou Evropu či půlku světa. Co konkrétně může obyčejné zelí nabídnout?

Záchranář kysané zelí

Naši předkové jedli zelí celý rok. Konzumovali jej čerstvé (v syrovém stavu ho lze bez problémů skladovat několik měsíců), vařené, dušené a hlavně kvašené. Kvašené zelí totiž lze bez jakékoli konzervace a se zachováním všech výživových benefitů uchovávat dlouhé týdny i měsíce. Mléčné kvašení zelí „objevili“ a hojně používali především západní Slované, ostatně zelným hlávkám vyšlechtěným z divokého zelí se nejlépe daří právě na severu střední Evropy.

V podstatě by se dalo říct, že naši předkové přežívali díky zelí, obilným kaším, bramborám, luštěninám a kváskovému chlebu. Kysané zelí, které se pyšní přirozeně vysokým obsahem vitaminu C, si na radu přírodovědce Georga Forstera vzal na palubu i James Cook, když se tři roky plavil po jižních mořích. A dobře udělal. Kurdějemi, vážným onemocněním z nedostatku vitaminu C, jeho námořníci oproti jiným posádkám zámořských lodí netrpěli. V kvašeném zelí najdeme kromě vitaminu C

i vitaminy skupiny B a vitamin K, dále pak železo, vápník a zinek. Dalším jeho úžasným benefitem jsou i bakterie mléčného kvašení, které jsou pokladem pro naše střeva – tedy trávení a imunitu.