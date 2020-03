Ochrana před koronavirem? Vyrobte si dezinfekci podle WHO. Jen ze 3 složek

Světová zdravotnická organizace vydala návod na výrobu domácího dezinfekčního přípravku z běžně dostupných surovin. Proti šíření nákazy totiž pomohou čisté ruce.

Češi se připravují na nemoc Covid-19, kterou způsobuje koronavirus šířící se Evropou. Pozitivní test na koronavirus potvrdily testy v neděli večer u tří lidí. Někteří Češi nechtějí nic riskovat, dělají si zásoby a v případě výskytu nemoci nechtějí ani vycházet ven. Podle odborníků však není třeba vyvolávat paniku.



„Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o takzvanou kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest,“ uvádí české ministerstvo zdravotnictví.



Za nejlepší ochranu je tak dosud považována důsledná hygiena a vyhýbání se místům s větší koncentrací lidí, stejně jako při běžném chřipkovém onemocnění. Odborníci doporučují důsledné umývání rukou a používání dezinfekčních přípravků. Ty skutečně kvalitní už mohou být leckde vyprodány, naštěstí si můžete namíchat dezinfekci z běžně dostupných surovin sami. Návod na domácí dezinfekci vydala Světová zdravotnická organizace (WHO).

Návod na výrobu domácí dezinfekce

Co budete potřebovat:

96% ethanol nebo 99,8% isopropylalkohol

3% peroxid vodíku

98% glycerol

sterilovanou nebo převařenou vodu

nádobu s uzávěrem

odměrku

Do směsi můžete přidat barvivo, které průhlednou tekutinu jasně odliší od vody a dalších nápojů

WHO pracuje s výrobou 10 litrů dezinfekce, množství si můžete libovolně upravit, je však třeba zachovat poměr jednotlivých surovin. Pokud tedy chcete vyrobit jen litr, množství vydělte deseti.



První typ dezinfekce

Smíchejte 8333 ml ethanolu

417 ml peroxidu vodíku

145 ml glycerolu.



Druhý typ dezinfekce

Smíchejte 7515 ml isopropyl alkoholu

417 ml peroxidu vodíku

145 ml glycerolu

Alkohol nalijte do nádoby, pomocí odměrky pomalu přimíchejte peroxid vodíku a poté glycerin. Protože ten je velmi viskózní a přilne ke stěně odměrky, předem ji vypláchněte sterilní destilovanou nebo studenou převařenou vodou. Nádobu poté dolijte do 10 litrů připravenou vodou. Nádobu co nejdříve uzavřete, abyste zabránili vypařování alkoholu, a roztok jemným protřepáním nádoby promíchejte. Roztok okamžitě přelijte do malých lahví, v nichž jej budete nosit s sebou. Nechte tři dny odstát.

Jak si dezinfikovat ruce

Připravený roztok kápněte na dlaň a důkladně rozetřete po celých rukách. Nezapomeňte na špičky prstů, meziprstí a zápěstí. Roztírejte, dokud ruce nebudou zcela suché.