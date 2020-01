Ochranné amulety v roce 2020 proti zlu i pro peníze: Jaký je ideální pro vaše znamení?

Kostky pro kariéru Kostky jsou oblíbeným symbolem štěstí, ale pro letošek se stanou nejdůležitějším a nejmocnějším talismanem pro každého, kdo se narodil pod hvězdným znamením Blíženců. Nezapomeňte si „šťastné“ kostičky dát do auta i do kanceláře, ať vám letos na životní cestě i v kariéře padají jen samé šestky.

Beruška na jaro Propojení mezi Raky a přírodou se prostě nedá ignorovat ani podceňovat. Není divu, že jejich maskotem je šťastný symbol – slunéčko sedmitečné. Pořiďte si cokoli, co bude berušku představovat, a noste ji s sebou od začátku jara až do konce, abyste získali stálou podporu přírody i vrtkavé paní Štěstěny.

Křišťál proti negacím Lvi by se měli pro letošek vyzbrojit proti nepřízni osudu drahokamy, nejlépe bílými diamanty. Stačit bude ale i obyčejný křišťál, který bude na slunci zářit do dálky stejně jako Lev. Pokud letos budete nosit u sebe polodrahokam, bude od vás odrážet všechny negativní vlivy, které na vás budou mířit.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Kočičí oko proti problémům

Nejlepším amuletem pro pořádnou Pannu je po letošek kočičí oko (nebo symbol jakéhokoli oka – nejlepší je ale to zvířecí). Bude ji chránit před všemi problémy, které by se mohly postavit do cesty jejím velkým plánům. Nejlépe vám poslouží tak, že ho budete nosit co nejblíž k tělu – jako přívěsek na krk nebo alespoň na klíčích.