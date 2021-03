Oči jako mrkací panenka: Jak používat kleštičky na řasy, abyste měla super look?

Natáčejte jen odlíčené řasy

Pamatujte si, že nikdy, ani když sebevíc spěcháte, nenatáčejte kleštičkami řasy, na kterých je řasenka nebo třeba jen její zbytky. Je to v podstatě největší chyba, kterou můžete při používání kleštiček udělat. Jednak by výsledný efekt nebyl téměř znatelný, ale co hůř, mohla byste si řasy polámat nebo vytrhat. Před použitím kleštiček vždy raději řasy ještě jednou přetřete tamponkem s micelární vodou, abyste si byla opravdu jistá, že je natáčení bezpečné.