Oči sanpaku věští tragický osud: Měli je Diana, Jackson i Monroe. Jak je poznat?

Hrozba tragickým koncem

Podle slov autora knihy o tajemném rysu v očích sanpaku George Ohsawy jsou lidé s takovýma očima mnohem náchylnější k tragickým koncům. Bílou barvu nad nebo pod duhovkou tak vnímal také jako varování a znamení přírody, že je daný člověk se sanpaku očima ohrožen tragédií.

Ve své knize doslova píše: „Po tisíce let si lidé z Dálného východu hleděli do očí hledajíce známky tohoto obávaného stavu. Jakákoliv známka sanpaku znamenala, že celý systém člověka, fyzický, fyziologický a duchovní, byl v nerovnováze. Dopustil se hříchů proti vesmíru, a proto byl nemocný, nešťastný, šílený, nebo jak by to pojmenoval Západ, náchylný k nehodám. Sanpaku je varováním, znamením přírody, že život člověka je ohrožen časným a tragickým koncem,“ popisuje Ohsawa.