Jak se starat o oční svaly: Od přetížení či zakrnění je chraňte cvičením oční jógy. Víme, jak na to!

Oční svaly umožňují pohyb očí do všech směrů, aniž by bylo nutné otáčet hlavu. Stejně jako jiné svaly v těle mohou ale být i ony přetížené nebo mohou v důsledku různých faktorů naopak zakrnět. Od narození prochází oční svaly postupným vývojem a posilováním, což je důležité pro správnou koordinaci zraku. Prvních několik měsíců života dítěte je zásadních – zpočátku může být pohyblivost očí omezená, a dítě může dokonce šilhat. Tento stav by však měl do šesti měsíců věku odeznít; pokud se tak nestane, může to naznačovat problémy s funkcí očních svalů.

Přetížení očí poznáte podle nepříjemných projevů

„Procvičování očních svalů je důležité, ale je třeba dbát na to, aby nedošlo k jejich přetížení,“ říká Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini. „Vhodná jsou cvičení, která zlepšují hybnost očí a uvolňují nadměrné napětí. Pro běžnou populaci se doporučuje oční jóga, ale specifické problémy by měl řešit odborník.“

Přetížené oční svaly se mohou projevovat bolestí očí, únavou, rozmazaným viděním, pocitem suchého oka, citlivostí na světlo nebo bolestmi hlavy. V krajních případech může dojít až ke křeči svalů, která zhoršuje zaostřování na různé vzdálenosti.

Během života mohou oční svaly ztratit svou funkčnost, což je často způsobeno úrazy nebo následky mozkových příhod. V některých případech je možné svaly opět rozhýbat, ale vždy záleží na míře poškození. Další příčinou problémů může být oslepnutí jednoho oka, které může vést k šilhání v důsledku nevyužívání svalů.

Jak udržet oči v kondici: Pravidelně cvičte oční jógu, odpočívejte a spěte

Pro udržení správné funkce očních svalů jsou důležité nejen pravidelné cvičení, ale také dostatečný odpočinek a kvalitní spánek. I když se oči hýbou i během spánku, regenerace svalů vyžaduje čas.

Jak na cvičení oční jógy: 10x zamrkat 10x se podívat nahoru a dolů 10× se podívat doprava a doleva 10× se podívat do úhlopříčky zprava nahoře vlevo dolů 10× se podívat do opačné úhlopříčky – zleva nahoře doprava dolů 10× zakroužit očima doprava 10× zakroužit očima doleva 10× zamrkat

Tyto jednoduché cviky mohou výrazně přispět k uvolnění a posílení očních svalů, což je důležité pro udržení jejich správné funkce.