Rajčata se dají použít na tisíc způsobů. Pokud jsou čerstvá ze zahrádky, chutnají božsky. Není divu, vždyť jsou to plody z ráje...

Osvěžující letní polévka

Studená polévka přijde v horkých letních dnech k chuti každému. Připravit si ji můžete klidně i den předem.

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

400 g vyzrálých rajčat

4 plátky nakládaných kapií

400 ml pasírovaných rajčat

2 lžíce olivového oleje

1 lžíci vinného octa

1 lžíci smetanového křenu

2 stroužky česneku

1 lžičku mletého pepře

1 lžičku mořské soli

10 cherry rajčátek

3 lžíce nasekané bazalky

80 g čerstvého kozího sýra

olivový olej na dochucení

POSTUP:

Rajčata omyjte a nakrájejte na malé kostičky, stejně tak i kapie. Obojí vložte do vyšší mísy a přilijte pasírovaná rajčata. Vmíchejte olej a ocet, okořeňte křenem, prolisovaným česnekem a pepřem, osolte. Vše dobře promíchejte. Mísu přikryjte a směs nechte v chladu alespoň 6 hodin rozležet. Cherry rajčátka nakrájejte na čtvrtiny a rozdělte je do misek. Porce ozdobte nakrájenou bazalkou a rozdrobeným kozím sýrem. Na závěr pokapejte olivovým olejem.

Masové kuličky v pikantní omáčce

K výrazně kořeněnému masu je pikantní omáčka z čerstvých rajčat jako stvořená. Jehněčí kuličky servírujte s čerstvým pečivem a sklenkou červeného vína: Budete za hvězdu!

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

na kuličky:

1 lžíci oleje

1 větší cibuli

500 g mletého jehněčího masa

3 stroužky česneku

2 žloutky

1/2 lžičky mletého římského kmínu

1/2 lžičky mletého muškátového oříšku

1/2 lžičky mletého pepře

2 lžíce nasekané máty

3 lžíce nakrájené petrželky

2 lžíce jogurtu

1 lžičku soli

na omáčku:

2 lžíce olivového oleje

1 cibuli

2 stroužky česneku

600 g vyzrálých rajčat

po 1 lžičce kmínu, oregana a soli

na špičku nože chilli

150 ml červeného vína

2 lžičky cukru

čerstvě mletý pepř

na dochucení a na ozdobu petrželku

POSTUP:

Cibuli nakrájejte a orestujte do zlatohněda. Dejte ji do mísy a nechte vychladnout. Do pánve přidejte olej a opečte na něm nadrobno nakrájenou druhou cibuli. Po 3 minutách přidejte prolisovaný česnek, omytá a na kousky nakrájená rajčata, přisypejte koření a sůl a vařte asi 5 minut. Přilijte víno a vmíchejte cukr. Přikryjte pokličkou a duste asi 25 minut.

Do mísy s opečenou cibulí vložte maso, přidejte žloutky, prolisovaný česnek, koření, bylinky, sůl a jogurt. Dobře promíchejte. Tvořte kuličky o průměru asi 4 cm a skládejte je na plech vyložený pečicím papírem. Plech vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a kuličky pečte asi 20–25 minut. Občas je obraťte, aby byly stejnoměrně opečené. Pak je přeneste do omáčky a duste pod pokličkou ještě asi 10–15 minut, až budou zcela propečené. Na talíři ozdobte petrželkou.

Vejce zapečená v rajčatech

Po bylinkách vonící sytá večeře. Osvědčí se vám i jako chutný předkrm nebo pohoštění pro nenadálou návštěvu. Každopádně se s těmito skvěle ochucenými rajčaty blýsknete.

POTŘEBUJETE (na 4 kusy):

4 větší masitá rajčata

5 snítek bazalky

4 snítky tymiánu

2 snítky petržele

8 snítek pažitky

1 snítku rozmarýnu

1 stroužek česneku

kůru z chemicky neošetřeného citronu

4 lžičky olivového oleje

sůl

pepř

1 lžičku oleje

400 ml pasírovaných rajčat

2 lžičky cukru

1 lžičku soli

1 lžíci balzamikového octa

4 středně velká vejce

POSTUP:

Bylinky omyjte, otrhejte lístky a všechny najemno nakrájejte. Přidejte citronovou kůru, olivový olej a prolisovaný česnek. Dobře vše promíchejte, osolte a opepřete. Z omytých rajčat seřízněte vršky. Dužinu vydlabejte lžící do misky, pak ji nakrájejte najemno. Rajčata obraťte, položte je na ubrousek a nechte vykapat.

Na pánvi rozehřejte olej, vsypejte cukr a nechte ho chvíli karamelizovat. Vložte pokrájené vnitřky rajčat a přilijte pasírovaná rajčata. Ochuťte je solí a balzamikovým octem a nechte pod pokličkou asi 10 minut podusit.

Mezitím připravte plněná rajčata: Do každého plodu rozdělte po lžičce bylinkovou směs a rozetřete ji po celém vnitřku. Potom do každého rajčete vyklepněte po jednom vejci. Do zapékací misky vlijte připravenou omáčku a do ní vyskládejte rajčata naplněná bylinkami a vejci. Přiklopte je seříznutými vršky a pečte v troubě vyhřáté na 180 °C asi 25 minut, podle velikosti rajčat.

Rajčatový burger

Zapomeňte na sladké bulky. Velká masitá rajčata odrůdy coeur de boeuf je plně nahradí. Vzhledem k jejich hmotnosti věřte, že jeden burger každému bohatě postačí.

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

600 g mletého masa (mix vepřového a hovězího)

4 lžíce strouhanky

1 vejce

1 lžičku soli

1/2 lžičky pepře

1 lžičku drceného římského kmínu

1/2 lžičky mletého koriandru

3 lžíce nakrájené petrželky

6 lžic oleje

4 větší žampiony

1 malou cuketu

4 rajčata coeur de boeuf

4 listy salátu

POSTUP:

V míse smíchejte mleté maso, strouhanku, vejce, sůl, pepř, kmín, koriandr a petrželku. Směs nechte v chladničce 30 minut rozležet. Pak z ní vytvořte čtyři burgery a opečte je na pánvi na oleji, z každé strany 4 až 5 minut. Mezitím nakrájejte na plátky žampiony a cuketu. Obojí postupně orestujte na pánvi na 2 lžících oleje, osolte, opepřete a dejte stranou. Rajčata omyjte a rozkrojte na 3 části. Na spodní díl položte natrhaný list salátu, na něj usaďte burger a střední plátek rajčete. Na ten rozdělte plátky cukety a žampionů a přiklopte vrchní částí.

Šťavnatý koláč z rajčat

Rychlá večeře nebo pohoštění pro návštěvu. Koláč bude o to lahodnější, oč vyzrálejší rajčata na něj použijete. Pokud máte ráda pikantní kousky, přidejte do cibule i trochu chilli.

POTŘEBUJETE (na 6 porcí):

200 g hladké špaldové mouky

100 g celozrnné pšeničné mouky

3 lžičky prášku do pečiva

1 kávovou lžičku soli

125 g tvarohu

125 ml mléka

8 lžic oleje

600 g cibule

3 stroužky česneku

3 lžičky provensálského koření

800 g vyzrálých rajčat

1 skleničku oliv plněných mandlemi

4 snítky bazalky

mouku na vyválení

čerstvý pepř na posypání

POSTUP:

Mouky prosejte a smíchejte, přidejte prášek do pečiva a sůl. Do směsi rozdrobte tvaroh, přilijte 7 lžic oleje a mléko a uhněťte těsto. Nechte ho v lednici 30 minut odpočinout. Cibuli oloupejte, přepulte ji a nakrájejte na plátky. V pánvi rozehřejte lžíci oleje, vsypejte do ní cibuli a přidejte oloupaný a prolisovaný česnek. Osolte, okořeňte provensálským kořením a asi 3 minuty restujte. Pak podlijte trochou vody, přiklopte pokličkou a 15 minut duste. Nechte vychladnout.

Rajčata zbavte stopek, omyjte je a nakrájejte příčně na silnější plátky. Z jedné strany je osolte. Na pomoučeném válu vyválejte z těsta obdélník o něco větší, než je velikost formy. Formu vymažte a vysypejte moukou nebo ji vyložte pečicím papírem. Přemístěte do ní těsto a vytvořte okraje. Na dno rozprostřete cibulovou směs, na ni poklaďte plátky rajčat a mezi ně vložte scezené olivy. Okořeňte čerstvě mletým pepřem. Koláč vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte ho 30 minut.

Rajčatový quiche

Co s tolika rajčaty v létě? Vyzkoušejte quiche nebo, chcete-li, kiš. Je lahodný teplý i studený. Poslouží jako večeře, oběd i svačina. A hlavně: Všem bude určitě chutnat!

POTŘEBUJETE (na 6 porcí):

220 g celozrnné jemně mleté mouky

1/2 lžičky soli

100 g másla

1 žloutek

3 vejce

6 lžic studené vody

125 g slaniny

1 cibuli

1 kelímek smetany ke šlehání

150 g eidamu

1/2 lžičky sušené bazalky

1/2 lžičky sušeného tymiánu

1/2 lžičky soli

čerstvě mletý pepř podle chuti

3–4 vejcovitá rajčata

POSTUP:

Do proseté mouky vmíchejte sůl. Přidejte nastrouhané ztuhlé máslo, vodu a vypracujte těsto. Zabalte ho do fólie a nechte asi 1/2 hodiny v lednici. Na pánvi orestujte na kostičky nakrájenou slaninu. Přidejte k ní cibuli nakrájenou najemno a osmahněte ji na oleji, až trochu zezlátne. V misce rozšlehejte vejce, přimíchejte smetanu, nastrouhaný sýr, koření a sůl.

Těsto vyválejte na pomoučeném vále do příslušného tvaru o něco většího, než je forma. Vložte ho do ní a vypracujte okraje. Korpus předpečte asi 10 minut v troubě vyhřáté na 180 °C. Cibulovo-slaninovou směs rozprostřete rovnoměrně na korpus a zalijte ji vaječnou hmotou. Povrch poklaďte na plátky nakrájenými rajčaty. Pro zajímavější barvu i chuť je můžete posypat i lístky tymiánu. Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C asi 35 minut.