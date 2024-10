Od středověkých sklepů po fresky: Co vás čeká na zámku ve Vranově nad Dyjí?

Žádné nudné prohlídky v téhle barokní perle, ležící na samotné jižní hranici naší země, rozhodně nečekejte. Na zámku Vranov nad Dyjí vás čeká fascinující pohled do jeho skrytých zákoutí, včetně středověkých sklepů a monumentálního Sálu předků s působivými freskami. A i když kastelánka Kateřina Doležalová většinu svého času tráví zajišťováním bezproblémového chodu zámku, plánováním oprav a správou personálu, stále se stará o to, aby každý návštěvník zažil neopakovatelnou atmosféru tohoto místa.

Jak vypadají nejhlubší středověké sklepy? Nebo co je pod střechou slavného Sálu předků? Průvodci vám všechno detailně ukážou. „Během prohlídky navštívíte mimo jiné i podsálí s vodárenskými nádržemi,“ láká zájemce kastelánka zámku Kateřina Doležalová. Každopádně už jen příjezd serpentinami od Znojma k památce, která stojí co by kamenem dohodil od Vídně (do rakouské metropole je to něco málo přes sto kilometrů), je dechberoucí – zvlášť když jde o působivý výhled na stavbu zvanou Sál předků se dvěma terasami.

Ručně malované tapety

Právě zmíněné stavba je úchvatná jak zvenčí, tak zevnitř. „Sál předků byl postaven ke konci 17. století jedním z nejvýznamnějších vídeňských architektů Johannem Bernhardem Fischerem z Erlachu. Tehdejší hrabě z Althannu chtěl oslavit svůj rod, přirovnat své předky k bájným antickým hrdinům a poukázat na význam svého rodu. Sál předků je nezbytné vidět i v interiéru. Skrývá působivou freskovou výzdobu. Za zhlédnutí určitě stojí i ostatní vnitřní prostory zdobené ručně malovanými plátěnými tapetami,“ popisuje kastelánka.

Vlivná milenka

V 18. století vládla vranovskému zámku ženská ruka – Marie Anna Josefa z Althannu rozená Pignatelli, která byla po celý život považována za velmi důvěrnou přítelkyni / milenku císaře Karla VI. „Tehdy se provdala za jeho věrného přítele Michaela Jana III. hraběte z Althannu. Právě díky velké přízni udržovala hraběnka na Vranově bohatý společenský život a mohla nákladně modernizovat celý zámek. Dokonce se tvrdí, že měla velký vliv na císaře, který ji často přímo na Vranově navštěvoval,“ dodává Kateřina Doležalová.

Nejvetší událost

„Je těžké vypíchnout jednu konkrétní. Ale za mě jde asi o okamžik, kdy Michael Jan II. z Althannu kupuje v roce 1680 Vranov pro svůj rod. Jeho zásluhou byl vybudován Sál předků, zámecká kaple a především jeho potomci navázali na další stavební úpravy. Vranovský zámek nechali přestavět na moderní reprezentativní sídlo, které odpovídalo tehdejším dobovým a společenským nárokům šlechty,“ říká kastelánka.

Myslí se i na nejmenší

Děti jsou tu vítány od útlého věku i na běžné prohlídky. V pokladně si můžou vybrat z bohaté nabídky suvenýrů. Ke koupi doporučuje kastelánka ilustrovaného průvodce S pastelkami po zámku. Díky této přehledné publikaci se děti dozvědí hravou formou ty nejdůležitější informace o zámku – samotná prohlídka je pak pro ně zábavnější.

Kam vyrazit v okolí? Zámek Uherčice – označovaný jako učebnice slohů (je jich tu k vidění hned několik), chlubí se novou prohlídkovou trasou. Hrad Bítov – nejstarší hrad moravsko-rakouského Podyjí, kde mimo jiné žije až osmdesát samic netopýra velkého. Zřícenina Nový Hrádek – nachází se v srdci národního parku Podyjí. Součástí prohlídky je i mladší trojpodlažní hrad s třičtvrtěválcovou věží, skalními místnostmi a miniaturním nádvořím.

Jak vypadá běžný den kastelánky?

„Vstávám velmi brzo. Často už od sedmé hodiny ranní musím být v kanceláři. První věc, kterou po příchodu udělám, je, že si uvařím kávu. Postupně přicházejí zaměstnanci. Je třeba rozdělit práci, co se týče údržby zámku. Později dorazí průvodci a i s nimi je třeba občas řešit neočekávané situace. Až se mi vylidní kancelář, se studenou kávou si otevírám e-mail, telefonuji, plánuji schůzky. Do toho pobíhám po celém objektu a k rozepsanému e-mailu se mnohdy dostávám až ve večerních hodinách. Téměř každý den, ať už jde o prázdninový, nebo zimní, se objeví problém, který je třeba ihned vyřešit,“ přibližuje svoje dny Kateřina Doležalová.

Za co všechno kastelánka zodpovídá? „Za plynulý chod a provoz památkového objektu. Správný kastelán by z mého pohledu měl zastat všechny pozice, které se k zámku nebo hradu vážou – ať je to historik, právník, ekonom, účetní, ale také průvodce, pokladní, uklízečka, údržbář i zahradník. Starám se o pravidelnou údržbu objektu, ale rovněž plánuji rozsáhlejší opravy nebo restaurování,“ vyjmenovává. Na provoz objektu není ale pochopitelně kastelán sám, potřebuje tým zaměstnanců a dalších pracovníků Národního památkového ústavu.

Co je na téhle práci nejlepší?

„Jedna z nejhezčích věcí je, že neděláte tuto práci jen sama pro sebe. Snažíte se o to, abyste po sobě zanechala viditelnou práci, abyste objekt udržela pro další generace. Další tisíce návštěvníků budou přicházet na zámek, který tu bude pochopitelně déle než já. Ráda bych tu zanechala pořádný kus odvedené práce. Radost mi dokáže udělat i jeden jediný návštěvník s úsměvem na tváři, kterému se u nás líbilo,“ dodává Kateřina Doležalová, kastelánka zámku Vranov nad Dyjí.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 7/24"