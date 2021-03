Odborník radí: Jak se zbavit tuku na břiše

Je důležitější při hubnutí správné jídlo, nebo pohyb? Správná odpověď: Oboje a ještě mnohem víc. Musíte pracovat i se svými emocemi a hodně spát. Jak tedy zhubnout nejen tuk na břiše, radí Petr Havlíček ve videu v úvodu článku.

Každý, kdo se pustí do shazování přebytečných kil, tento nepříjemný fakt objeví velmi rychle – zatímco prsa se zmenšují velmi rychle, tuk uložený kolem pasu je vytrvalý a houževnatý protivník.

Jak tedy zhubnout tuk na břiše? Odpověď je podle odborníka na hubnutí Petra Havlíčka velmi jednoduchá. "Dobře jíst, dostatečně spát, dostatečně se hýbat a následně odpočívat," radí Havlíček.

Ale samozřejmě to není tak jednoduché, to by problém s nadváhou téměř vymizel. "Je velmi důležité odlišit, o jaký typ tělesného tuku se jedná. Jestli se jedná o tuk útrobní (viscerální), tedy ten, který se tvoří kolem vnitřních orgánů a je velmi nebezpečný, nebo o tuk podkožní, který tak nebezpečný není a spíš je jen estetickým problémem," vysvětluje Havlíček.

Podle něj je jednodušší zbavit se viscerálního než podkožního tuku. Ale jak se zbavit konkrétních "špíčků" už doporučí Petr Havlíček ve videu pod titulkem článku.

Další jeho rady najdete v pořadu Rozum v troubě na Mall.tv.