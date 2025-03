Část 1 / 6



Někdy k tomu dojde samo Luděk nechrápe, nekřičí ze spaní, není milovníkem alkoholu, česneku či syrové cibule, a dokonce nemá ani žádnou záludnou chorobu – i tak spí on a jeho partnerka Olina odděleně. „Začali jsme takto spát, když se narodila druhá dcera, která měla dlouhé měsíce převrácený režim, je to už skoro dvacet let. Manžel tehdy chodil do práce jako mátoha. A protože v rámci zaměstnání trávil hodně času také za volantem, bylo to docela rizikové," vysvětluje. „Když začaly spát obě dcery ve svém pokojíku a já se vrátila do společné ložnice, zjistili jsme, že nám společné spaní přestalo vyhovovat a doma jsme vše definitivně uspořádali trochu jinak. Já spím v ložnici, kde mám i šicí stroj a police s miniaturkami, které sbírám. Manžel spí v pracovně. Samozřejmě se navštěvujeme, i když nyní o něco méně než před dvaceti lety," svěřuje se Olga. Kamarádky, kterým se kdysi Olina svěřila, věštily jejich manželství brzký konec, nyní jí její „zašívárnu" a jistou míru soukromí naopak závidí.

Pokračování 2 / 6 Nezávislost, kvalitní spánek, hezčí pleť a dobrá imunita Bez kvalitního spánku prostě nejste sami sebou. Bez kvalitního spánku trpí nejen fyzické a duševní zdraví, dlouhodobý spánkový deficit přidává vrásky a kilogramy a oslabuje imunitu! V neposlední řadě je kvalitní spánek důležitý jak pro výkon v práci, tak i pro aktivitu v posteli, a to zejména pro muže. Vědci již v mnoha studiích potvrdili, že nedostatečný spánek má již po několika dnech negativní vliv na hladinu testosteronu. Dále vědecké studie poukazují na skutečnost, že sdílené lože může být z pohledu kvality spánku dosti problematickou záležitostí. Mnozí partneři se totiž během spánku navzájem ruší.

Pokračování 3 / 6 Nezávislost v tom, kdy jít spát i vstávat Sice si rozumíte, ale on je sova a vy skřivan, on vysedává do noci u počítače a vy nemáte problém jít spát po zprávách. Ráno se naopak vaše role vymění, on je alergický na každé šustnutí a vy byste se ráda v ložnici pohybovala přirozeně, a ne na špičkách jako baletka. A právě v těchto případech mohou oddělené ložnice předejít zbytečné špatné náladě i vzájemné nedůtklivosti a konfliktům.

Pokračování 4 / 6 Rána s navoněným a oholeným „fešákem" Zatímco muži ranní sex obvykle milují, mnoho žen mu naopak neholduje s takovým nadšením jako jejich protějšky. Důvodů bývá vícero. Ženskému libidu svědčí, cítí-li se žena přitažlivá, upravená, jednoduše má-li pocit, že jí to sluší. A k tomu všemu potřebujeme alespoň pár minut u zrcadla v koupelně. Moment vítaného ranního dobrodružství ztrácí pro mnohé ženy kouzlo s přibývajícími roky. A pokud jim navíc pod peřinu vklouzne neoholený a rozcuchaný vášnivec s páchnoucím dechem, stává se ranní sex doslova výzvou. Oddělené ložnice mohou v takových případech přispět k tomu, že vášnivá rána budou mít poněkud jiný scénář.

Pokračování 5 / 6 Dobrodružnější intimita Oddělené ložnice mohou ve vztahu ponechat jemný moment napětí a překvapení, který je v dlouhodobých vztazích obvykle po čase velmi vítaný. „Zaklepe na dveře, anebo nezaklepe? Mám si vzít tu černou saténovou košili se špagetovými ramínky a zaklepat já?“ To jsou otázky, které vás při spaní ve společné ložnici lechtat v podbřišku pravděpodobně nebudou.

Pokračování 6 / 6 Domluvte si pravidla Oddělené ložnice samozřejmě nejsou pro každého, některým párům prospějí a osvěží jejich vztah i osobní život, jiným párům svědčit nebudou. Jediné řešení, jak zjistit, co vyhovuje vám, je oddělená lože po domluvě na pár dní vyzkoušet. Žádné správné a jediné řešení v tomto směru neexistuje. Vše závisí pouze na vzájemné dohodě, nikde není napsáno, jak má ideální soužití vypadat! To, co vyhovuje jednomu páru, druhému vyhovovat nemusí. Klidně je tedy možné, že zjistíte, že v pracovní dny vám vyhovují oddělené postele a od pátku do neděle budete rádi naslouchat oddechování toho druhého.