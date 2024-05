Oddělené ložnice: Výhody převažují nad nevýhodami, ale nejsou pro každého, míní odborníci

V životě každého nastane okamžik, kdy se nad touto možností zamyslí. Ale je to opravdu vhodné řešení?

Odborníci tvrdí, že výhody oddělených ložnic převažují nad minusy, někdy vám totiž mohou dokonce i zachránit vztah, zlepšit sex i spánek. „Když jste na prohlídce hradu nebo zámku, průvodkyně či průvodci často vyprávějí o tom, že král s královnou měli oddělené ložnice a navštěvovali se jen tehdy, když si spolu chtěli užít sex,“ poukazuje na fakt, že oddělené ložnice nejsou novinkou, psychoterapeut Daniel Baumruk. Jenže jako u všeho to nemusí být dobrým řešením ve všech případech. Pro některé páry může být tento krok naopak cestou do pekel.

Signály, že je lepší spát zvlášť

Odlišné nároky

Například pokud se váš partner před spaním v posteli rád dívá na televizi, ale vy byste si raději četla. Nebo pokud chcete jít rovnou spát, ale ruší vás světlem a ťukáním do mobilu. Je normální, že každý z vás potřebuje něco jiného, někdo tedy více ticha a tmy, druhý televizi či světlo na pozadí.

„Vždy se ptejte sama sebe, co je pro vás dobré a v čem se cítíte pohodlně. Důležitá je zkrátka vaše pohoda,“ vysvětluje psychoterapeut Daniel Baumruk.

Ženy potřebují spát v klidu a většinou mívají i lehčí spaní, proto pokud váš partner chodí pozdě spát a vždy vás svým příchodem vzbudí, nebo pokud sebou v noci v posteli doslova háže či mluví ze spaní, a vy tak nemáte šanci se nerušeně vyspat dorůžova, berte to jako nejlepší možné řešení. Podle manželského poradce Davida Bennetta se partneři, kteří spí společně, budí až šestkrát za noc. Navíc studie z britské University of Surrey potvrdila, že lidé, kteří tráví noci v oddělených ložnicích, mají jednoznačně kvalitnější spánek.

Zdravotní důvody

Když jeden z partnerů trpí nějakým zdravotním problémem, jako například chrápáním, až se otřásají zdi, nespavostí, kdy se dlouhé hodiny převaluje v posteli a vzdychá, anebo třeba spánkovou apnoí (zástavy dechu), je jasné, že se ten druhý nevyspí, a kromě oddělení ložnic je namístě řešit dané neduhy s odborníkem. „Pokud se špatně vyspíte, ovlivňuje to vaši náladu. Jste podrážděná, nervózní, výbušná. A to vám vztah s partnerem nezlepší,“ vysvětluje americká psycholožka Amanda Zayde.

Hlavní nevýhody

„V případě oddělených ložnic například přijdete o ten nečekaný spontánní sex uprostřed noci nebo nad ránem. Protože je jedno, jak moc ztopořený penis váš partner má, nikdy to nebude tak moc, aby se zvedl a šel do vedlejší místnosti,“ tvrdí sexuoložka a profesorka psychologie z Kolumbijské univerzity Laurel Steinberg.

Sdílené ložnice mají například výhodu v tom, že pokud se s partnerem pohádáte, zřejmě tam nebudete chtít jít spát naštvaní, takže je větší pravděpodobnost ke smíru či udobřovacímu sexu. Ale pokud máte oddělené ložnice, takže každý můžete „prásknout dveřmi“, zřejmě této možnosti i využijete. Jenže chodit spát naštvaná a protahovat dusno se bohužel nevyplácí.

Ložnice také bývá místem pro komunikaci mezi partnery, ať už večer před spaním, kdy spolu plánujete následující den, nebo hned ráno po probuzení. Je-li tohle i váš případ, budete muset vymyslet jiný „komunikační uzel“, aby nedošlo k tomu, že spolu přestanete komunikovat a vaše hovory se smrsknou jen na oznamování si důležitých informací, jako kdo odveze děti na kroužek a že došlo mléko.

I oddělení jste pár

Nezapomínejte na to, že i když se rozhodnete usínat odděleně, stále jste pár a je tedy i nadále potřeba si svůj vztah hýčkat a pracovat na něm. „To, že se náš sexuální život posune do nižších frekvencí, nemusí znamenat problém. Ale na intimitě si zakládejme, protože kde je intimita, tam je i vztah. Tam, kde je pouze sex, nemusí být nutně vztah,“ říká doktor Baumruk.

A psycholožka Velínská dodává: „Ani oddělené postele, ani společné manželské lože nám nezaručí, že si udržíme trvalý vztah.“ V případě, že jste se pro oddělení ložnic rozhodli kvůli nevěře či partnerské krizi, zbystřete. „Pokud se vztah hroutí z jiných vážných příčin, jako je citové vyhoření, nevěra, materiální potíže v rodině a podobně, pak odchod ze společné ložnice nic nevyřeší, naopak krizi ještě prohloubí. V takovém případě je třeba hledat jinou cestu pro záchranu vztahu,“ upozorňuje Zdena Velínská.

Jak změnu navrhnout?

Je důležité otevřeně a upřímně diskutovat o svých potřebách a přáních. Zkuste se společně domluvit na řešení, které bude fungovat pro vás oba. Sdělte jeden druhému, co vás k této myšlence vedlo. „Než ale seberete peřiny a přesunete se v noci do jiného pokoje, je třeba tohle téma otevřít a partnerovi objasnit, proč už vám nevyhovuje spaní v manželské posteli,“ doporučuje vztahová psycholožka Zdena Velínská.

Pokud váš partner navrhne oddělené ložnice, respektujte jeho rozhodnutí a snažte se najít společné cesty, jak si i nadále udržet spojení mezi vámi. Nemusí to hned znamenat něco špatného. „Zároveň je důležité vlídně muži vysvětlit, že ho neopouštíte jako žena a milenka. Že důvod této změny je ryze praktický a prospěje psychice a zdraví vás obou.“

Oddělení ložnic nemusí být trvalé. Můžete si ho vyzkoušet, abyste viděla, jaký to má vliv na váš vztah, ale i spánek. A případně si domluvit i noci, které budete trávit i nadále spolu. „Dopřejte si vzájemné návštěvy před spaním, povídání si o tom, co jste během dne zažili, něžné mazlení. Nepravidelnost a spontánnost takových okamžiků může vnést do vztahu nové napětí, které vyústí v silnější vášeň a koneckonců i občasné nečekané prožití společné noci, po níž se budete cítit šťastnější, nikoli však unavenější,“ uzavírá psycholožka.