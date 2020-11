Odličovací ručník či žínka na obličej: Co to je, jak funguje a kde to koupíte?

Jak se o ručník starat?

Péče o ručník, či chcete-li žínku, opravdu není náročná. Není nutné ho prát po každém použití, to byste nedělala nic jiného. Jakmile si ručníkem ošetříte pokožku, stačí ho důkladně přemáchnout v teplé vodě, v pračce ho můžete vyprat jen jednou za pár dní na 40 °C. Pokud ale máte citlivou pokožku se sklony k akné, perte ručník samozřejmě častěji. Produkt by měl vydržet až tisíc vyprání, proto se investice do něj opravdu vyplatí, navíc nebudete muset myslet na to, že vám došly odličovací tamponky. Při výběru se klidně zaměřte na dražší produkt, který vám vydrží déle.