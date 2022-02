Odličujete si správně oči? Víme, jak vybrat správný produkt i jak postupovat!

Co dělat, když nemáte po ruce kosmetiku? Podívejte se na video:

Na první pohled je odličování naprosto banální záležitost. Ale není tomu tak. Správný postup je následující: Po nanesení odličovače na tamponek ho přiložte na oční víčko, lehce přitiskněte a chvíli tak setrvejte. Odličovač tak bude mít čas rozpustit stíny i řasenku a odličování půjde snáz. Při odstraňování líčidel nevykonávejte pohyby do stran, ale shora dolů – tamponkem přejeďte celé víčko i řasy od kořínků ke konečkům. Tento proces opakujte s více tamponky tak dlouho, dokud nezůstanou čisté, tak máte jistotu, že jste se odlíčila dokonale. Pod očima pak táhněte tamponek jemně od vnitřního koutku oka k tomu vnějšímu.

Pokud jste si oblíbila voděodolný make-up, možná budete překvapená, že si s ním běžný odličovač nedokáže zcela poradit. V tomto případě je totiž nutné volit produkt na olejové bázi, který rozpustí i voděvzdornou řasenku nebo linku. Ohledy berte i na citlivost očí, v případě, že tímto problémem trpíte, sáhněte po produktech, které to zohledňují. Jinak je možné, že skončíte s očima jako králík a problému se budete zbavovat celý den.

Na co aplikovat

Důležitý je nejen výběr správného odličovače, myslete ale také na to, na co produkt aplikujete. Používáte-li klasické vatové tamponky, dbejte na to, aby byly v biokvalitě, nebarvené, hypoalergenní a dermatologicky testované. V případě znovupoužitelných odličovacích tamponků zase nezapomínejte na hygienu a pravidelné praní. Ve hře jsou také odličovací ubrousky, ty však nejsou vhodné pro každodenní odličování. Pleť kolem očí je velmi citlivá a ubrousky bývají většinou univerzální a často také parfémované. S ubrousky je navíc také potřeba trochu při odličování zatlačit, což pro oční okolí není ideální. Špatná technika odličování pak podporuje rychlejší vznik vrásek. Ubrousky proto berte spíš jako záchrannou variantu například při cestování.