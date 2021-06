Odříkat si tučné a sladké, či jíst vše, ale v malých porcích? Tady názor odborníka

Jak by vlastně naše stravování mělo vypadat? Má smysl si odříkat všechno "nezdravé" a dodržovat pevně stanovený, zdravý jídelníček? Nebo můžeme v rozumné míře hřešit? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v úvodním videu.

Extrém plodí zase jen extrém

Chcete si udržet svou váhu a nechcete, aby každý měsíc byla jiná a vy jste se cítila jako na horské dráze? Pak je dobré vybalancovat svůj jídelníček a životní styl. Je potřeba se zamyslet, kolik pohybu denně věnujete svému tělu a jaké suroviny či jídla vás ten den provázejí. To ale neznamená zcela se zříct potěšení. Pokud totiž patříte mezi striktní odříkávače, kteří si kvůli své vysněné postavě nedají ani kousek sladkého či občas smaženého, nemůžete dle nutričního terapeuta Petra Havlíčka dlouhodobě tento režim vydržet. V případě, že se zúčastníte například společenské události, kde bude nějaká hostina, která nezapadá do vaší striktní diety, může se stát, že toto přesvědčení rázem pomine a vy se nakonec přejíte všeho, co jste si zakazovali.

Jestliže si myslíte, že malé porce od všeho trochu jsou tou správnou cestou, pak jste podle Petra Havlíčka také na omylu. Jde o to, že porce, které si dáte, nebudou nutričně hodnotné a budou tam chybět i základní živiny, ze kterých tělo funguje.

Jaké stravování je tedy udržitelné?

Základ jídelníčku by měla tvořit kvalitní a nutričně hodnotná jídla, která mají dostatek živin. Zároveň vám tato jídla musí chutnat a musíte se po nich cítit dobře, a dokonce lépe. Energii po nutričně hodnotném a vyváženém jídle přichází automaticky. Všechny rady najdete na videu v úvodu článku.

