Oldřich Navrátil: Herec s duší trampa je raději před kamerou než na jevišti

Oldřich Navrátil je známý a oblíbený herec, který vytvořil desítky postav ve filmu i na divadelních prknech. Má skvělý vztah ke zvířatům, je soucitný, přátelský. Rád se směje a rád vaří, a to nejen pro svou rodinu, ale i pro své kolegy. Také ale zažil několik okamžiků, kdy mu do smíchu nebylo.

Dětství v Třebíči Oldřich Navrátil se narodil v roce 1952 v Třebíči a celý život patří k patriotům tohoto města i kraje. „Třebíč, to je město mého srdce,“ propaguje ho, kdykoliv k tomu v nějakém rozhovoru dostane příležitost. Jeho táta byl instalatér, který musel vstávat brzy ráno do práce, a to i v zimě. Pro svého syna chtěl proto něco lepšího. „Chtěl, aby jeho syn byl v teple,“ vypráví Navrátil s tím, že tatínek si představoval, že Oldřich vystuduje ekonomickou školu a bude pracovat třeba někde ve spořitelně. Ten ale nakonec nastoupil na gymnázium, kde byl podle jeho slov vynikající profesorský sbor. Po maturitě chtěl pokračovat na pedagogickou fakultu, ale jeden z jeho profesorů, malíř a spisovatel Ladislav Novák, ho přesvědčil, aby zkusil Janáčkovu akademii múzických umění. „Vzali mne napoprvé, což bylo štěstí, protože kdyby mi řekli, abych přišel za rok, už bych se znovu nepřihlásil,“ vzpomínal herec v rozhovoru v Českém rozhlase s tím, že divadlo měl přitom rád a zkoušel hrát jako ochotník. Do Třebíče se načas vrátil, zrekonstruoval půdní byt v rodném domě a za prací dojížděl do Prahy, Ostravy nebo kam potřeboval. „Nemůžu bez Třebíče být. Všude jinde by mi něco chybělo,“ říkal tehdy. Jak to má Oldřich Navrátil s kutilstvím? Podívejte se na video:

S hraním začínal v Brně Už během studia na akademii začal hrát v Divadle na provázku v Brně, kde vydržel dva roky, víceméně náhodou se objevil i ve slavné Baladě pro banditu. Ač se mu dařilo, odešel do Prahy, kde rok působil v pražském experimentálním souboru Dílna 24. Poté začal hrát v Divadle Ta Fantastika. Zřejmě má toulavé boty, protože není spojen s žádnou stálou scénou, ale naopak hostuje v různých divadlech. A tak se například objevil i ve Studiu Ypsilon či Studiu Dva. Raději prý ale natáčí filmy, kde když se něco pokazí, lze to vzít ještě jednou. „Na jevišti nic nevrátíte," přiznává herec, který i po letech mívá při vystoupení občas okno. Z toho se ale už prý naučil vybruslit. Pozná, že se blíží temno, a už si připravuje záchrannou repliku. „Tak to je tak všechno, co vám k tomu můžu říct, a můžete pokračovat," řekne kolegům a nechá je, aby mu ze složité situace pomohli. Ačkoliv vytvořil desítky filmových rolí, mnoha lidem se jeho jméno spojí s postavou Emila Nádeníčka z Básníků. „Na tom, že postava Emila je taková, jakou ji diváci milují, měl velkou zásluhu kameraman Kamil Sirotek, který mne vedl svými radami. To se hrálo s radostí," vzpomíná Oldřich. Nezapomenutelná je i jeho postava otce Bajzy ze seriálu Bylo nás pět. Ztvárnil také několik seriálových rolí, objevil se v seriálech Krejzovi, Ohnivé kuře, Vinaři či Na vodě.

Prodělal operaci hlavy Patří mezi otužilce a rád chodí i v zimě v kraťasech. Přestože byl vždy zdravý, musel do nemocnice na operaci hlavy. V mozku měl totiž cévní malformaci, u níž hrozilo, že by mohla prasknout. To by byl fatální problém – následovalo by krvácení do mozku a jeho poškození, například poruchy hybnosti pravé poloviny těla nebo porucha řečového centra. Oldřich ale svůj zdravotní problém nedramatizoval a vše naplánoval tak, aby ho operace neomezila v práci. Režisér Karel Smyczek v pořadu 13. komnata Oldřicha Navrátila vzpomínal, že tehdy kvůli operaci museli přehodit snad jen jeden natáčecí den.

Smrt maminky, rozvod a odchod z Třebíče V roce 2006 mu zemřela milovaná maminka. Skonala v nemocnici, ale po boku měla svého syna, držel ji za ruku. „U smrti obou rodičů jsem byl, protože jsem se někde dočetl, že ti lidé, i když jsou třeba v limbu, tak do poslední chvilky vnímají," vzpomínal herec v pořadu 13. komnata. Krátce nato skončilo po dvaadvaceti letech manželství s Dagmar. „O vztah je třeba pečovat a my na to nějak zapomněli," vzpomínal herec, který se ale se ženou stále stýká, a dokonce jsou prý nyní kamarádi. Tehdy to ale bylo těžké, manželka si našla nového muže a dcera studovala v Itálii. Oldřich zůstal v Třebíči sám a nebylo mu tam dobře. „Vzpomínky byly tak strašně živé a intenzivní, že jsem si je nechtěl připomínat. Když všichni odešli, chodil jsem po domě sám a viděl minulý život," popsal v pořadu 13. komnata. A tak dům prodal a odstěhoval se do Prahy. Protože jsou ale vztahy pro herce podle jeho vlastních slov naplněním života, sám nevydržel. Na trampském plese potkal o deset let mladší Moniku a 11. 11. 2011 si ji vzal. Spolu jsou dodnes.

Na chatu i do lesa I když už nebydlí přímo v Třebíči, kraj Vysočina nikdy neopustil. Poblíž města má chatu, kterou s ženou Monikou dokonce obývá. „V roce 1953, když mi bylo půl roku, mne na první chatu vzali rodiče. Později jsem si ve stejné osadě postavil chatu sám," popsal svoji zálibu Navrátil, který si sem bere vnoučata a rád s nimi tráví čas v roli dědečka. Je také aktivním trampem, což mu vydrželo i do seniorského věku. „Když je někdo trampem, tak je trampem na do smrti," usmívá se. S batohem na zádech, celtou a kotlíkem vyráží do přírody dodnes, i když si s sebou bere mobil, aby si mohl v případě potřeby zavolat pomoc. Zná všechny klasické trampské hity, poslouchá bratry Ryvoly, a než přišel o kus prstu, hrál sám i na kytaru.