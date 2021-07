Oldřich Nový: Slavný milovník, který zbožňoval adoptivní dceru

Kolem Janina původu kolovala spousta dohadů a otázek. S kým ji Nový měl? S nějakou baletkou, herečkou? Mluvilo se o Haně Vítové, která byla jeho velmi blízkou přítelkyní. Pravdou také je, že Vítová šla Janě za kmotru a často ji hlídala. Až do své smrti ale tohle tajemství Nový neprozradil. Teprve mnohem později vyšlo najevo, že Jana se narodila jako Blažena Jakešová a Nový ji domů přinesl z útulku.

Oldřich Nový nebyl přelétavý, osm let chodil s fotografkou Alicí Wienerovou, než si ji odvedl v červnu 1936 k oltáři. Pravda, ke svatbě ho tak trochu donutil její otec. Židovský bankéř totiž Novému slíbil, že mu finančně pomůže při budování divadla, ale musí se oženit s Alicí. V únoru o rok později se rodina rozrostla o dceru Janu. V jejím rodném listu však zůstala kolonka matky prázdná – Alice ji totiž neporodila.

Svoji ženu miloval

Proč si vlastně dítě manželé Noví adoptovali? Nemohla mít Alice své vlastní dítě? Nebo nemohl mít děti Oldřich? Nebo se manželé báli toho, že by se na vlastní dítě mohly přenést nemoci, které sužovaly rodinu Alice Wienerové, tedy zejména schizofrenie? Ta později skutečně u Alice propukla!

Ať už měl Oldřich Nový nějaké avantýry nebo ne, svou ženu skutečně miloval. To ostatně projevil i v době, kdy začala v roce 1939 perzekuce židovských občanů. A Alice byla Židovka. Nový odmítal, aby jeho žena Lízinka, jak ji něžně oslovoval, nosila žlutou hvězdu na prsou, dokonce neměla nový osobní průkaz s označením „J“. Stejně tak Nový nesvolil k rozvodu.

Pokud jde o dceru Janičku, i tu Oldřich zcela bezmezně miloval. Četl jí pohádky na dobrou noc, pečoval o ni a byl vzorný a starostlivý otec. V roce 1944 Nového poslali do internačního tábora v Osterode, ale ještě předtím stihl dceru odvézt do bezpečí. Přátelé Lelkovi ji až do konce války ukrývali v Lukách pod Vřesníkem, kousek od Lázní Bělohrad.