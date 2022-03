Olena Zelenska: První dáma Ukrajiny je dobrovolným terčem ruské invaze

Na Ukrajině zuří válka a oči celého světa se upírají k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, který je mnohými považován za národního hrdinu. Kdo je ale žena, která neohroženě stojí po jeho boku, s dětmi neutekla a dodává mu odvahu i přes jasnou hrozbu smrti? První dáma Ukrajiny Olena Zelenska si pozornost zaslouží stejně jako její manžel.

Osudová láska Olena Zelenska a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si zřejmě byli souzeni. Oba jsou narozeni ve stejném roce, a dokonce studovali na stejné škole, tehdy se ale ještě neznali, a to i přesto, že měli společné přátele. Osud ale jejich cesty nakonec propojil o pár let později, a to během jejich studií na vysoké škole, kdy Olena studovala architekturu, zatímco Zelenského oborem byla práva, přičemž se už věnoval i herectví. Zamilovaný pár spolu randil dlouhých osm let, než v roce 2003 došlo ke svatbě. Manželé spolu nyní vychovávají dceru Oleksandru a syna Kyryla.

Kdo je ukrajinská první dáma? Olena Zelenska se narodila 6. února 1978 v průmyslovém městě Krivoj Rog, kde i studovala. I když vystudovala architekturu, po dokončení studií se této práci nikdy nevěnovala a vydala se naprosto jiným směrem. Stala se scenáristkou a psala scénáře pro uměleckou skupinu Kvartal 95, již založil budoucí prezident Volodymyr Zelenskyj. On se také nevěnoval tomu, co vystudoval, ale stal se hercem a komikem. Role první dámy Po funkci první dámy Olena Zelenska rozhodně netoužila. Kandidaturu na prezidenta se dokonce snažila svému manželovi vymluvit a dávala to hlasitě najevo. „Je to velmi obtížný krok; to ani není projekt, je to jiný směr života," uvedla v rozhovoru pro televizi. Když ale Volodymyr Zelenskyj volby vyhrál, zhostila se role první dámy s grácií a ihned začala pracovat na velebení své země. Zaměřila se na změnu stravování ve školách, které se jí podařilo od základu změnit, angažuje se v boji za ženská práva a rovnoprávnost, podporuje zdravotně postižené občany a také se zasloužila o to, aby se do světového povědomí více dostal ukrajinský jazyk. V tomto směru dosáhla toho, že se v řadě velkých muzeí po celém světě zavedla ukrajinština coby jeden z jazyků v nabízených audio průvodcích. Svůj literární talent dodnes uplatňuje i ve svých příspěvcích na sociálních sítích. V prosinci 2019 byla Zelenska časopisem Focus zařazena na seznam 100 nejvlivnějších Ukrajinců, přičemž obsadila 30. místo.

Mimo světla reflektorů V dobách, kdy byl ukrajinský prezident ještě známým hercem a komikem, se Zelenska slávě a světlům reflektorů vyhýbala. „Raději zůstávám v pozadí. Můj manžel je vždy v popředí, zatímco já se cítím pohodlněji ve stínu. Nejsem party člověk, neumím vyprávět vtipy, není to v mé povaze. Ale našla jsem si pro sebe důvody, proč bych měla vystupovat veřejně. Jedním z nich je přitáhnout lidi k důležitým společenským tématům," uvedla Zelenska, která navzdory svým slovům ve světle reflektorů svoji zemi reprezentuje dokonale, a to nejen perfektní angličtinou a citem pro elegantní a vkusnou módu, ale i svými názory.

Manželka prezidenta ve válce Olena Zelenska stojí sebevědomě po boku svého manžela i nyní v dobách nejtěžších. V situaci, kdy na Ukrajině probíhá ruská invaze a nad prezidentskou rodinou visí reálná hrozba smrti, se první dáma odmítá vzdálit s rodinou z hlavního města Kyjeva, a to i přesto, že jim byl nabídnut azyl v USA. Na svém instagramovém profilu navíc podporuje ukrajinský národ v boji proti ruskému diktátorovi Putinovi. „Mí drazí! Ukrajinci! Dnes se na vás všechny dívám. Každý, koho vidím v televizi, na ulici, na internetu. Vidím vaše příspěvky a videa. A víte co? Jste neuvěřitelní! Jsem hrdá na to, že s vámi žiju ve stejné zemi! Říká se, že mnoho lidí je dav. To není o nás. Protože mnoho Ukrajinců nejsou davy. Tohle je armáda! Miluji vás! Miluji Ukrajinu!" říká v jednom ze svých příspěvků na sociálních sítích. V jiném svém příspěvku na Twitteru konstatuje: „Kromě funkce první dámy jsem i spisovatelka a architektka. A také jsem smrtelným terčem pro pana Putina."