OLGA (35): Po měsíci se vrátil zpět od milenky. Jsem šťastná, ale úplně jsem vyhořela

S Michalem máme dvě děti, dcerka chodí do první třídy, syn do druhé – je to jízda! Práce, domácnost, problémy ve škole, v družině, nemoci dětí, kroužky, logopedie, psychologická poradna pro syna s ADHD… A tak bych mohla pokračovat dál a dál, ale to zná každá rodina s malými dětmi. Vím, že časem budou děti samostatnější, nebudou tak často nemocné, úkoly budou psát samy, na kroužky už je nebudeme vodit a podobně. Ale aktuálně máme v tomto směru opravdu náročné období. A do toho všeho ode mě koncem října odešel manžel.

Nebylo to ze dne na den, „bojovali“ jsme celé léto, přišla jsem mu totiž na vztah s kolegyní. Nejprve slíbil, že se rozejdou, ale scházeli se dál, dokonce s ní odjel, když jsem byla s dětmi u jeho rodičů na Moravě na víkend. Léto jsme měli jako na houpačce, zhubla jsem deset kilo, byla jsem bolavá a nešťastná. Naši byli také rozvedení, jejich rozvod byl příšerný, táta si našel jinou ženu, máma dělala hrozné scény, nakonec vše dopadlo tak, že nás táta nesměl prakticky vídat. Cestu jsme si k sobě našli až v dospělosti, i tak jsem to za to od mámy schytávala. Rozvod byl pro mě sprosté slovo a noční můra, manžela jsem si vybírala pečlivě, ale asi jsem přebrala. Netuším, kde jsem udělala chybu.

Do minulého léta jsem měla pocit, že jsme spokojená rodina, nikdy jsme se moc nehádali, žili jsme pro děti, měli společné plány a cíle, naprosto nic nenasvědčovalo tomu, že by byl muž nespokojený.

Role v rodině jsme měli rozdělené „postaru“ – vyhovovalo nám to. Michal vydělával velmi slušně, já pracovala ve školství, kde to s financemi není kdovíjaké, ale zase jsem měla více času na domácnost a děti.

Jenže pak do této idyly vstoupila Magda a vše se zhroutilo jako domeček z karet. Na konci října se od nás muž odstěhoval do pronájmu, kde s tou ženou hodlali žít. „Co mám říct dětem? Co rodičům?“ ptala jsem se muže. Vše mu bylo jedno, neřešil to, prý ať všem řeknu, co uznám za vhodné, stejně jsem to tak údajně dělala vždycky. Přišlo mi, že není jen zamilovaný, ale že se doslova zbláznil. Dětem jsem řekla, že je má tatínek stále moc rád, ale že má rád i jednu paní a rozhodl se, že se s ní teď bude víc kamarádit. Dala jsem v tom na radu kamarádky a nechala v celé situaci určitý prostor pro případný manželův návrat, o který jsem popravdě moc stála.

Michala jsem stále milovala, dny bez něj byly šílené, a nejen emočně, ale i z praktických důvodů. Vůbec nic jsem nestíhala, vše bylo na mně – nákupy, úkoly, vyzvedávání dětí, řešení problémů, vaření, uklízení, večerní rituály... Muž sice dětem volal, občas je vzal na procházku, dokonce je s tou paní i seznámil, ale já i děti jsme ho potřebovaly doma!

Uběhl měsíc a pár dní a najednou nám v zámku zachrastily klíče. Děti se vymrštily od večeře a běžely do předsíně. Vítání bylo dojemné, Michal si s dětmi sedl k večeři, já mu beze slova přichystala talíř. Všichni jsme se najedli, muž uložil děti a až potom jsme si povídali. Manželovi se moc nechtělo, ale já o všem mluvit potřebovala. Musela jsem vědět, na čem jsem, co bude dál, co Michal plánuje.

Dozvěděla jsem se, že ta žena byla zkrátka omyl, že mě miluje a chce s námi zůstat. Víc to manžel nechtěl rozebírat, nevím, co se mezi těmi dvěma stalo, ale podle muže je vše definitivně uzavřené a ukončené. Mám se to prý pokusit takto přijmout. Pokouším se, ale jde to těžko. Prožili jsme hezké a klidné Vánoce. Rodiče a blízcí, i přestože vědí, že Michal bydlel měsíc jinde, se na nic neptají. Jednoduše dělají, že nic. Na jednu stranu jsem ráda, na druhou je to takové divné. Děti si tátu zjevně více „hlídají“, vyžadují, aby jim četl večer pohádku, ráno o víkendech se mu dobývají pod peřinu, je to sice hezké, ale trochu mě z toho mrazí. Syn dokonce i míň zlobí, a to i ve škole! Život se nám vrátil do starých kolejí. Život ano, ale já ne. Mám pocit, že vše sleduji s jakýmsi odstupem, zpovzdálí. Jako bych koukala na svůj život, jak plyne, a neměla vliv na to, co se v příběhu, který sleduji, bude dít – jsem prostě divák.

Je to hrozně nepříjemné, trápím se a cítím bezmoc, obrovský smutek a vyhoření. Chci žít dál s mým mužem, s našimi dětmi, ale mám pocit, že nevím jak, ale bohužel jsem zjevně jediná. Všichni kolem mě se zdají být s celou situací vcelku srovnaní a „v pohodě“.