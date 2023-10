OLGA (39): Toužila jsem po druhé svatbě, ale nakonec jsem šťastná „mingle“

„Married, but single“ neboli mingles žijí sice v partnerství, ale každý partner má svou vlastní domácnost, finance a podobně. Takto žije i Olga. Co jí na takovém vztahu vyhovuje?

Když jsem se před deseti lety po rozvodu oklepala z nejhoršího a začala se porozhlížet po novém partnerovi, musela jsem přiznat sobě i kamarádkám, že bych se v budoucnosti ještě ráda podruhé vdávala. Má první svatba byla „šup-šup“, moc jsem si ji neužila. Příteli umírala maminka a já do toho nečekaně otěhotněla. Přítel si moc přál, aby ho má budoucí tchyně dovedla k oltáři a mohla se radovat z prvního vnoučete. Markuse jsem milovala, a tak jsem příliš neváhala. Byla jsem mladá a nezkušená, bylo mi bez dvou týdnů dvacet. Svatba byla malá a trochu narychlo, zdravotní stav budoucí tchyně se rychle zhoršoval.

Pět měsíců po svatbě se narodila Johanka a pět let po svatbě jsem se rozváděla. První manžel byl psychopat. Sice ne diagnostikovaný, ale podle mého naprosto učebnicový případ. Nikdy jsem nevěděla, s jakou náladou přijde domů, co ho rozčílí, co potěší. Jedna a tatáž věc či situace ho jednou vytočila, jindy potěšila. Sice mě během manželství neuhodil, ale bála jsem se ho.

Po rozvodu jsem byla deset let sama. Pár známostí jsem měla, ale byla jsem opatrná. Se stěhováním kohokoliv domů jsem nepospíchala. A to nejen kvůli mně, ale i kvůli dceři. Máme malý byt a chtěla jsem jí zachovat relativní soukromí, dokud si nebudu vztahem jistá. Myslím, že jsem dobře udělala. Ze žádného vztahu se nevyklubal ten pravý a trvalý. Až jsem po deseti letech konečně potkala Adama.

Známe se čtyři roky a náš vztah je jednoznačně kvalitnější a hlubší než na začátku, ale museli jsme si vyjasnit pohled na společnou budoucnost a bydlení – jednoduše na uspořádání vztahu. Myslím, že Adam měl jasno o něco dřív. Přítel i já jsme dlouho sami.

Oba platíme hypotéku, já na byt, Adam splácí kompletní rekonstrukci menšího domku, kde žije se synem a s nevidomým bratrem. Ten bydlí sám v přízemí, Adam se synem hospodaří v patře. Domek je čistý, ale trochu svérázně zařízený, což jsem se zpočátku snažila změnit. Brzy jsem ale pochopila, že mé snahy nejsou vítané – že jsou chlapi s uspořádáním svého domova spokojení.

Přítel i jeho syn jsou vášnivými myslivci a rybáři a také fanoušky místního fotbalového klubu, a to je v celém domě patrné na každém kroku. Podle mého však ne příliš vkusně a prakticky.

Můj minibyt je naopak zařízený ve stylu feng šuej, které je mou životní filozofií nejen, co se designu interiérů týče. S přítelem nám nějakou dobu trvalo, než jsme pochopili a vyjasnili si, že nejsme po mnoha letech single života schopní opustit svůj domov, který jsme si oba vybudovali.

Adam se rozhodně nechtěl stěhovat do bytu – ve svém domě se narodil a byl s ním srostlý a také nechtěl opustit bratra. Ten byl sice soběstačný, ale v některých věcech potřeboval přece jen pomoci. A přítelův syn byl v domku také doma...

Naprosto jsem si neuměla představit, jak bych s tím domem a prostředím splynula. Navíc mám na svůj byt ještě jedenáct let hypotéku a dcera teprve dokončila střední školu. Vždy, když jsme tyto věci s přítelem probrali, padal na mě smutek – bylo jasné, že výhled na společné bydlení a domácnost je v nedohlednu. Ale rozcházet jsme se rozhodně nechtěli!

U přítele jsem o víkendech přespávala, dokonce tam mám nyní i svůj maličký pokoj. Přítel pochopil, že je to pro mě důležité, a zrušil pokoj pro trofeje. Občas přespí i on u mě, ale to pouze tehdy, když nespí dcera doma. Náš byt je opravdu malý. Ale trávíme spolu dovolené, jezdíme na výlety, pomáháme si, naše rodiny se znají.

V posledním roce jsem začala být s takovým uspořádáním spokojená a paradoxně jsem v něm pro sebe našla mnohem více plusů než minusů, mé spokojenosti však předcházely smutky i velká vztahová krize. Všechny mé kamarádky žily s přítelem či manželem ve společné domácnosti a já po tom nějaký čas také moc toužila. Je to v naší společnosti zažitý model a norma, a samozřejmě jsem si nějaké ty poznámky vyslechla i od mých rodičů… Kdy mě prý Adam požádá o ruku anebo jak to plánujeme s bydlením a podobně.

Třeba se vše ještě časem nějak změní, ale vůbec nad tím nyní nepřemýšlím. Aktuálně máme zkrátka dvě domácnosti, dva rozpočty, dvě hypotéky a jeden vztah, v němž jsme oba spokojení. Adam mi dokonce řekl, že pokud bych toužila po svatbě, že si mě okamžitě vezme. Prý chce, abych věděla, že to se mnou myslí vážně. Žiji bez nadsázky šťastně, ale na malém městě trochu netradičně – problém však nemám já, ale okolí!