OLGA (48): Žiji s nevlastním bratrem, nelituji toho, rodina se s tím smířila

Že jsem adoptované dítě, jsem věděla od rodičů dřív, než jsem nastoupila do školy. Moje vlastní matka zemřela jako mladá, když mi byl necelý rok, a skončila jsem tehdy v kojeneckém domově. Tam si mě moji adoptivní rodiče jako bezdětní manželé vybrali.

Nikdy jsem neměla touhu pátrat po pokrevní rodině, byla jsem srozuměná s tím, co mi rodiče řekli, bylo mi s nimi dobře a nikdo z rodiny se nad adopcí nepozastavoval. Příjmení jsem získala při adopci, měla jsem ho i v rodném listu, jen jméno zemřelé matky (a jejích rodičů) zůstalo uvedeno.

Když jsem dostudovala střední školu a nastoupila do zaměstnání, překvapil mě jednoho dne doporučený dopis z matriky jednoho západočeského města. Stálo v něm, že mám nevlastního, o tři roky staršího bratra, který byl vychován vlastní tetou, tedy sestrou naší společné matky. Ta kdysi pracovala jako zdravotní sestra a věděla, že naše zemřelá matka měla ještě kromě syna dceru s jiným mužem.

Tak začalo bratrovo pátrání, které nakonec vedlo ke zmíněnému dopisu. Úřednice z matriky uvedla jméno a adresu nevlastního bratra, abych se, pokud budu mít zájem, s ním mohla spojit. Bylo to šokující překvapení nejen pro mě, ale i pro mé rodiče.

Nakonec jsme tedy pozvali nevlastního bratra k nám, abychom se poznali a pověděli si, jak jsme žili. Na oplátku jsme byli pozváni do jeho rodiny, takže tehdy jsem poprvé viděla pokrevní příbuzné.

S bratrem jsme se pak vídali častěji, měli jsme spoustu společných zájmů, četli jsme stejné knihy, měli rádi stejnou hudbu, podobným způsobem jsme trávili i volný čas. Jen se nám nějak nedařilo plně si uvědomit, že jsme příbuzní. Bylo to jako potkat v dospělosti do té doby neznámého člověka, s kterým si víc než dobře rozumíme. Nějak se stalo, že jsme se do sebe zamilovali, přesto jsme se snažili nepřekročit hranici porozumění do přiznané lásky.

Po dvou letech jsme si svoji náklonnost přiznali, odjeli jsme spolu na dovolenou, a tak došlo i na intimní sblížení. Sex byl mezi námi do té doby tabu, pak už jsme jen plánovali, jak si zařídit budoucí soužití. Pochopitelně mým rodičům došlo, k čemu se schyluje, a nesouhlasili tak dlouho, až jsem uznala jejich argumenty a styky s nevlastním bratrem jsem rázně přerušila, což bylo hodně kruté pro obě strany.

Říká se, že čas všechno zhojí… Snažila jsem se zapomenout, a nakonec jsem se vdala za prvního nápadníka, který mě požádal o ruku. Nebylo to dobré řešení, společného jsme moc neměli, ale neviděla jsem jinou možnost. V manželství se mi narodila dcerka, na tu jsem se upnula, abych zahnala vzpomínky na krátkou minulost plnou lásky.

Jenže manželství bylo opravdu nevydařené, muž se víc věnoval kamarádům, my s dcerkou jsme byly až někde za jeho zájmy. Všechno potřebné kolem domácnosti a bydlení jsem vyřizovala já, starala se ještě o manželovu babičku a do toho smutného času se mi stále častěji vracely chvíle strávené s nevlastním bratrem.

Nakonec jsem seznala, že se nebudu trápit roky v nefungujícím vztahu, a chystala se podat žádost o rozvod. V té době jsem se o jednom víkendu s už roční dcerkou vypravila do zoologické zahrady. Snad to byla náhoda, nebo osud, že právě ten víkend byla v zoo výprava dětí z letního tábora a vedoucím byl můj nevlastní bratr.

Znovu jsme se začali scházet a nakonec jsem se opravdu rozvedla. Našli jsme si s bratrem bydlení dost daleko a přes počáteční obavy, jak nás bude okolí vnímat, se nic dramatického nedělo. Moje rodné i vyvdané příjmení bylo odlišné od bratrova, jeho rodina i moji rodiče se smířili se situací a dobře vycházíme i po letech. A já jsem nikdy svého rozhodnutí nelitovala.