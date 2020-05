Olga Schoberová: Česká „Bardotka“, která přebrala muže i Barbře Streisand

Krásná blondýnka s nádherným tělem se stala sex symbolem a začala dostávat nabídky i v zahraničí. Natáčela v Německu i Itálii a ve všech snímcích představovala prototyp ženy vampa a svůdnice. Muži po ní šíleli, ženy ji nesnášely. Objevila se ve skvělých komediích Kdo chce zabít Jessie, Pane, vy jste vdova či Adéla ještě nevečeřela . To už ji diváci znali spíše jako Olly Schober, vystupovala taky pod jmény Olinka Bérová či Olga Harris.

Olgu Schoberovou miloval i Kája Saudek

O muže neměla Olga nouzi, první velkou láskou byl malíř Kája Saudek, který spolupracoval na filmu Kdo chce zabít Jessie. Později o ní prohlásil, že byla nejkrásnější českou herečkou všech dob. Byl to taky on, kdo jí poradil, aby si přebarvila svoje přírodní hnědé vlasy na blonďaté. Blond odstín z ní udělal skutečnou sexbombu.

Během natáčení filmu Tajemství čínského karafiátu, který se točil v Německu, poznala svého prvního manžela – amerického herce a kulturistu Brada Harrise. Ten se do české krásky hned zamiloval a byla z toho svatba. Manželství na dálku ale dlouho nevydrželo, přestože se z něj narodila Olžina jediná dcera Sabrina. Přátelila se s režisérem Formanem, který ji pozval na večírek do domu Barbry Streisand. Ta tehdy žila s producentem Johnem Calleyem. Poté, co ale spatřil Olinku, zamiloval se a brzo navlékl Olze snubní prstýnek.