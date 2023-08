OLINA (45): Zvědavá tchyně dostala lekci, vystrašil ji náš soukromý sado-maso salon

Olga s tchyní vycházela, část týdne spolu dokonce bydlely ve stejném domě, v ložnici ji ale mít nechtěla! A protože to tchyně nemohla pochopit, vymyslela Olga s manželem rafinovaný plán.

Už je to pár let, co se mi podařilo velmi efektivně vyřešit problémy s mou jinak docela fajn tchyní. Tehdy byla dvojčata maličká, já byla upachtěná, unavená a věčně nevyspalá, a proto občas i docela nervní. Bylo toho na mě v té době příliš; s mužem jsem vedla malou rodinnou firmu, mateřskou dovolenou jsem jako malý podnikatel neznala.

Když se tchyně rozešla s přítelem a prohlásila, že s muži končí a bude si užívat kamarádek a vnoučat, měli jsme s manželem radost. Děti měly babičku rády, ta se k nim chovala moc hezky – vše bylo v tomto ohledu takřka idylické. S mužem jsme tchyni zařídili výměnek z nevyužívané zimní zahrady a já se moc těšila, že budu mít zase o něco klidnější život.

Babička u nás měla bydlet vždy tři dny v týdnu. Vlastníme menší stavební firmu, takže šlo vše velmi rychle. Snažili jsme se, aby byl babiččin byt podle jejích představ, chtěli jsme, aby se u nás cítila dobře – vybírala si vše od kachliček do koupelny po barvu pracovní desky v kuchyňském koutu.

Tchyně měla byt ve vedlejším městě, nikdy neřídila, a tak bylo pro ni i pro nás výhodnější, aby trávila tři dny v kuse u nás. Odpadlo dojíždění, ušetří za jídlo, za elektřinu, vodu a nebude sama. Vlastně tuto variantu i sama navrhla.

Kdybych věděla, jaké budou začátky našeho soužití, asi bych do tohoto modelu nešla, nyní si již vše ale naštěstí „sedlo“ a naše částečné soužití nám klape. Jen mě to celé stálo trochu nervů, bizarních rekvizit a tchyni šok. Ale bohužel to zjevně jinak nešlo.

Naší babičce občas některé věci nedocházejí a svého syna i mě stále vnímá jako děti, jako dva studentíky a podle toho se k nám občas i chová. Nad pravidelným dotazem, zda máme při odchodu z domova v kapse kapesník či brýle nablízko už mávám rukou, mile se usměji a řeknu, že ano. Ale když nám před pár lety občas večer vrazila nos do ložnice, protože se chtěla na něco zeptat, vlídnost mě přecházela během pikosekundy.

Ložnici máme v domě trochu stranou, naneštěstí však v chodbě, na jejímž konci jsou dveře do předsíně babiččiny garsonky. A tak se nám bohužel mnohokrát stalo, že nás babička přímo v ložnici navštěvovala. Ihned po zaklepání na dveře vzala za kliku, což nebylo úplně příjemné. Sice nás nikdy nepřistihla „při tom“, ale i tak obvykle netoužíte mít tchyni v nočním úboru ve své ložnici.

Starostlivá babička se prostě přišla zeptat – patrně o tom před usnutím zodpovědně přemýšlela –, zda může vzít děti ke kamarádce, která má bazén, anebo bude lepší nové hřiště na druhém konci města. Babičce jsme párkrát taktně naznačili, že to není úplně nejlepší čas a způsob dotazování. Když to nepomohlo, několikrát s ní promluvil manžel, nebral si příliš servítky, ale tchyně byla v tomto směru naprosto asertivní.

Chvíli si dala pauzu a pak se u nás opět zjevila jako duch. Zamykat jsme nechtěli, museli bychom vyměňovat dveře, a tak jsme vyzkoušeli něco originálnějšího – mimochodem, napadlo to manžela! Jeho sestra má totiž kamarádku, která prodává v jediném sexshopu ve městě, z čehož byla naše poněkud prudérní babi vždy patřičně pohoršená.

A tak jsme každý večer, když děti usnuly, vyzdobili ložnici několika půjčenými rekvizitami. K posteli jsme připnuli pouta, „modelů“ jsme měli hned několik. Vedle postele jsme hodili na zem dvoje vysoké latexové kozačky, na stolek k posteli vyskládali nejrůznější bičíky, masky, nástroje a postroje. U některých jsem měla jen mlhavou představu, jak se používají.

Manžel je hračička a trochu nemístný vtipálek, a tak pod „odborným vedením“ nainstaloval nafukovací pannu. Jen podotýkám, že ho nic podobného nikdy nelákalo a neláká, několikrát jsem se ho na to pak i zeptala, jelikož mě pochopitelně napadlo, zda jeho bláznivý nápad nemůže mít nějaké podivné pozadí.

Víc než týden jsem pak po uložení dětí náš báječný BDSM salon každý večer poctivě vybalovala ze skříně, než se konečně ozvalo ono očekávané zaklepání. Že nejde o děti, jsme věděli, v dětském pokoji jsme měli videochůvičku. Dveře se otevřely a v nich stála tchyně v květinovém nočním úboru, ústa sice otevřela, ale nevyšla z nich ani hláska. Trvalo chvíli, než odtrhla oči od všech poctivě naaranžovaných rekvizit – skoro mi jí bylo líto. Pak šeptla něco ve smyslu „pardon“ a velmi svižně odešla. Mám pocit, že snad i dokonce běžela.

Ráno poté byla pak nezvykle zamlklá a neustále si nás s manželem prohlížela, jako by nás viděla poprvé. Nicméně od té doby nám už do ložnice nikdy nepřišla. Nikdy se na nic nezeptala a o celé věci se nezmínila. Svým způsobem jsem hrdá, že jsme problém vyřešili bez sporů a hádek, byť poněkud netradičně.