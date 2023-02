Oltář pro magické rituály můžete vyrobit doma: Jak na to a k čemu slouží?

Každá čarodějka by měla mít doma své posvátné místo. K tomu slouží oltář, kam můžete umístit různé magické předměty včetně amuletů a tarotových karet. Má za úkol chránit vaši magickou energii nebo třeba uctívat památku vašich předků. Prozradíme vám, jak by měl správně vypadat.

Zvolte vhodné místo Je třeba myslet na to, že jde o významné místo, ve kterém se hromadí silná energie. Z tohoto důvodu není vhodné oltář umístit například v ložnici, kde by se vám pak těžce usínalo. Měl by být rozhodně na nějakém významném místě, které je reprezentativní, ale zase ne všem na očích. Slouží totiž jen pro vaše potřeby a neměl by jej nikdo jiný navštěvovat, nebo se předmětů dokonce dotýkat. Podle některých mystiků je pak vůbec nejvhodnějším místem jižní část bytu. Pokud chcete oltář sdílet s více lidmi, měl by být větší a také obsahovat víc předmětů.

Jak by měl oltář vypadat Pokud nejste součástí nějakého náboženského hnutí, neexistují úplně přesná pravidla, jak by měl oltář vypadat. Řiďte se především svou intuicí a přizpůsobte ho účelu, kterému bude sloužit. Nejpraktičtější je k tomu dřevěný stolek, oltář ale může být i na zemi na koberečku, kam lze umístit třeba i větší plochý kámen, na který předměty položíte. Pokud bude oltář sloužit jen pro vaše účely, měl by mít velikost minimálně 40 x 50 cm, aby se na něj magické pomůcky vešly. Po vzorů pohanů pak můžete vytvořit posvátné místo také na tajném místě venku, třeba na kameni nebo pařezu.

Magické předměty Rozhodně sem patří minimálně dvě svíčky válcovitého tvaru s jedním knotem. Co se barvy týče, záleží na účelu. Chybět by tam každopádně neměla bílá, nebo úplně nejlépe bílá a červená, které očišťují prostor od negativní energie. Pokud pracujete s tarotovými nebo jinými vykládacími kartami, určitě tady také mají své místo. Dále sem umístěte další věci, které používáte k rituálům, jako je kovový zvonek, dýka nebo pírko, kalich, sošky, vykuřovadla, kotlík, křišťálová koule, runy, obřadní kniha, květiny a fotografie předků. Co sem určitě nepatří, jsou dárky, které v sobě nesou energii někoho dalšího. Také sem neodkládejte věci, jež nemají s magií nic společného.

Oltář nejprve aktivujte Až si své magické místo vybudujete, přichází na řadu jeho aktivace. Na to existuje mnoho návodů a záleží jen na vás, který vám je nejbližší. Například si můžete křídou ohraničit posvátný prostor, pak jej očistit vykuřovadly, zapálením bílých svíček a načrtnutím pentagramů (prstem, případně pírkem či dýkou) ve vzduchu na všech světových stranách. Poté chvíli meditujte za zvuku kovového zvonku a vyslovením modliteb.