Opalovací krém z loňska nemusíte vyhazovat. Jak poznat, zda není prošlý?

Když přijde léto a slunce začne pálit na plný výkon, sáhneme po jednom z nejdůležitějších kosmetických přípravků, které máme – opalovacím krému s UV faktorem. Protože ale mnoho lidí nepoužívá ochranný krém po celý rok ( i když by měli), pravděpodobně to znamená, že lahvička během zimy stála někde ve skříňce. Můžete tedy takový krém použít?

To, zda můžete krém z loňska využít, záleží na několik faktorech. Zní to banálně, ale nejdříve zkontrolujte datum expirace. Měl by ho mít každý kosmetický výrobek, ať už jde o léky, doplňky stravy či dekorativní kosmetiku. I když si možná říkáte, že v případě opalovacích krémů není třeba nějakou expiraci řešit, ono datum, které se ukrývá někde na lahvičce za slovy „Spotřebujte do“, „Minimální trvanlivost do“ či případně jednoduché „EXP“, zde není náhodou. „Opalovací krém stejně jako všechny ostatní kosmetické výrobky podléhá pomalé zkáze. V případě krému, jehož expirace již prošla, nejsou zaručeny jeho nejdůležitější vlastnosti – tedy množství ochranného faktoru. Po použití takového krému pak hrozí popálení a zvyšuje se riziko onemocnění rakovinou kůže,“ vysvětluje dermatoložka Lauren Fineová.

Vytvořte si záznam

Někdy ale datum expirace z různých důvodů chybí. V takovém případě je nejlepší si na obal výrobku napsat měsíc a rok, kdy jste krém koupili. Proč? Krémy by si měly udržet své původní vlastnosti po dobu tří let. Až tak dlouho můžete opalovací krém využívat. Na obale může být ještě jedno označení – piktogram, kterým výrobce naznačuje, za jak dlouho po otevření by se měl produkt spotřebovat. Obvykle to bývá 6 až 12 měsíců. „Nevhodné skladování krému může vést k jeho degradaci. Například když necháte lahvičku s krémem na přímém slunci, může horko a ultrafialové světlo vlastnosti přípravku narušit,“ tvrdí dermatolog Lance Brown.