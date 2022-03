„Ty a Barcelona jste pro sebe jako stvořené. Jeď tam, určitě si ji zamiluješ!“ řekl mi kdysi můj kamarád. A měl pravdu. Byla to láska na první pohled a na celý život. Barcelonu jsem od té doby navštívila několikrát a stále mě dokáže překvapovat a fascinovat a zároveň mi díky jakési útulnosti okamžitě dodat pocit domova. Co tedy v hlavním městě Katalánska stojí za to vidět?

Po stopách Gaudího Pro Barcelonu jsou typické stavby geniálního architekta Antoniho Gaudího. Právě kvůli nim se do katalánské metropole sjíždějí turisti z celého světa. V době pandemie se jednalo o nevšední a jedinečný zážitek, jelikož tato místa byla téměř prázdná. Nyní se však situace vrací do normálu, proto je vhodné koupit si vstupenky na Gaudího památky dopředu a zajistit si tak vstup na konkrétní čas. Mým nejoblíbenějším místem v Barceloně je Park Güell, jemuž vévodí Gaudího 110 metrů dlouhá lavička z keramických úlomků, z níž je krásný výhled nejen na takzvané „šmoulí domečky" u vstupu, ale i na centrum Barcelony a Baleárské moře. Park Güell toho ale nabízí mnohem víc. Vidět můžete majestátní schodiště s pro Barcelonu typickým barevným salamandrem, Síň sta sloupů, Gaudího muzeum i dům, ve kterém dvacet let žil, ale i spletité cestičky mezi zelení, kde vám nad hlavami budou létat papoušci. Další perlou Gaudího geniality je pak katedrála Sagrada Família, která způsobuje závrať svojí okázalostí, ačkoliv stále ještě není dostavěná. Rozhodně stojí za to vidět ji i zevnitř, protože její interiér vás doslova uhrane. Dejte si pozor na to, aby v době vaší návštěvy bylo slunečné počasí, jedině tak si totiž dokážete vychutnat krásu barevných vitráží v obrovských oknech. V centru pak najdete i další Gaudího mistrovská díla Casa Batlló a Casa Milà nazývaná také La Pedrera. Casa Batlló láká barevnou fasádou i pestrým interiérem, zvenčí strohá Casa Milà inspirovaná pískem na pláži zase ohromí svojí střechou. Zvlněná podlaha může slabším žaludkům způsobit lehkou mořskou nemoc, pokud ale budou mít pocit, že se ocitly ve sci-fi filmu, není to následek halucinací. Právě sochy komínových strážců byly totiž inspirací režisérovi Georgi Lucasovi, který podle nich stvořil Stormtroopery ve Hvězdných válkách. Návštěva těchto dvou budov ale není úplně levnou záležitostí, vstupné se blíží ke 30 euro za osobu. Chcete-li ušetřit, ale toužíte být ohromena Gaudího umem, navštivte Palau Güell. Za pouhých 12 euro nahlédnete do spletitého a rozmanitého interiéru a vystoupáte až na střechu s pestrobarevnými komíny, zvlněným terénem a výhledem široko daleko. Nutno poznamenat, že všech pět níže zmíněných staveb je součástí světového dědictví UNESCO. Střípky Gaudího práce ale najdete i na dalších místech Barcelony, jako například lampy na náměstí Plaça Reial.

Za sluncem a památkami Návštěva Barcelony nikdy nebude úplná bez alespoň jednoho východu slunce na pláži La Barceloneta. Své o tom vědí i Barcelonští, kteří za úsvitu vyrážejí na promenádu běhat, jezdit na kole, venčit psy nebo se jen tak posadit do písku a pozorovat nadšence cvičící jógu při nádherné podívané, kvůli které rozhodně vyplatí si přivstat. Jakmile slunce zalije moře i pláž zlatavou září, je ideální doba na ranní kávu, jejíž vůně uniká z malých kaváren, kterých je v centru Barcelony jak naseto. A jelikož ani místní, ani turisti většinou nebývají po ránu lační po památkách, je nejvhodnější čas zamířit přímo z pláže do historické čtvrti Barri Gòtic a ztratit se v po ránu liduprázdných uličkách. V Barri Gòtic stojí za to navštívit hned několik sakrálních staveb, jako například kostel Santa Maria del Mar nebo Basilica de Santa Maria del Pí, největším zážitkem je však Barcelonská katedrála (též katedrála svatého Kříže a svaté Eulálie), která krom úchvatného gotického interiéru nabízí také přístup na střechu, kde je možné se kochat krásným výhledem na město. Součástí je také vstup na krásné nádvoří budovy Casa de l'Ardiaca, kde se volně procházejí husy. Minout nesmíte ani pár desítek metrů vzdálený novogotický most El Pont del Bisbe, který patří mezi nejinstagramovější spoty v Barceloně. Pro malý odpočinek pak skvěle poslouží kouzelné neoklasicistní náměstí Plaça Reial s kašnou, palmami, lampami z dílny Antoniho Gaudího a podloubím skrývajícím řadu příjemných podniků, jež lákají na venkovní posezení nad sklenkou cavy. Nebo možná dvěma, protože toto náměstí s jeho podmanivým kouzlem se vám nebude chtít jen tak opustit.

Montjuïc plný výhledů Pokud se na východ slunce na pláž vydáte znovu, budete mít skvělou startovací pozici pro výlet na kopec Montjuïc, který nabízí řadu zážitků. Ten první je už samotná cesta na něj, která se dá absolvovat kabinkovou lanovkou, jejíž nástupní stanice sídlí kousek od pláže a jež cestou vzhůru nabízí krásné výhledy na přístav i město. Po příjezdu do cíle stojí za to na chvíli se zastavit na sangríu v baru Salts, jehož terasa se vypíná přímo nad olympijskými bazény s výhledem na centrum Barcelony. Začne-li vám v uších znít song Slow od Kylie Minogue, není se čemu divit. Právě zde totiž slavná australská zpěvačka natáčela klip k tomuto hitu. A právě tady se v roce 1992 konaly letní olympijské hry, a tak se z Montjuïcu můžete podívat na celý olympijský stadion i na nepřehlédnutelnou telekomunikační věž z dílny slavného architekta Santiaga Calatravy. Montjuïc neboli „hora džusu" dále nabízí relax ve třech botanických zahradách, kde se ztratíte v záplavě zeleně a rušit vás bude jen štěbetání papoušků v korunách palem. Půjdete-li stále směrem vzhůru, dostanete se až k pevnosti Castell de Montjuïc nabízející opět krásné výhledy. Cesta dolů vás pak navede přímo k majestátnímu paláci Palau Nacional, kde sídlí Katalánské národní muzeum umění. Z románského období se pak několika kroky můžete přenést do 20. let minulého století, a to prostřednictvím Barcelonského pavilonu, jenž reprezentoval Německo na Světové výstavě 1929. Pravděpodobně vám připomene brněnskou vilu Tugendhat, obě budovy totiž byly navrženy architektem Ludwigem Miesem van der Rohe.

Gràcia Poklidná čtvrť sevřená mezi dvěma Gaudího majstrštyky – Parkem Güell a chrámem Sagrada Família – je ideální pro nasátí té pravé katalánské atmosféry. Láká sladkými vůněmi linoucími se z malých pekařství, veselým hlaholem z místních barů i přátelskými úsměvy Katalánců posedávajících na malých náměstích. Díky úzkým uličkám plným stromů má Gràcia vesnický nádech, ačkoliv je pouhých dvacet minut chůze od rušného centra Barcelony. Řada uliček je přístupná pouze pro pěší, případně motorky, s auty se příliš nesetkáte. Projděte se od Sagrada Família do Parku Güell, pokochejte se Gaudího budovou Casa Vicens, posilněte se v některém z bister, nepřehlédněte hodinovou věž na náměstí La plaza de la Vila de Gràcia a se zapadajícím sluncem se zatoulejte na náměstí Plaça del Sol. Skvělou sangríu vám připraví v tapas baru Marcelino 1968, mezi místní však nejlépe zapadnete, pokud si někde cestou koupíte láhev cavy či večeři a usednete stejně jako oni na vyhřáté dlažební kostky. S přicházejícím soumrakem se právě toto místo obsypané bary stává středobodem Gràcie, kde zažijete lokální atmosféru, katalánské štěbetání i třeba muziku v produkci místních amatérských muzikantů.