Opravdu husté polévky: Sýrová, gulášová i květáková s fazolkami

Horká polévka je balzám nejen pro hladový žaludek, ale i pro duši. Když je k tomu hustá tak, že v ní stojí lžíce, nikdo si nebude stěžovat, že dnes není večeře na vidličku.

Poctivý boršč

Každá rodina má svůj osvědčený recept na boršč. Dejte si do něj to, co máte nejraději.

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

2 lžíce oleje

500 g hovězí oháňky

1 cibuli

2 mrkve

1/4 celeru

1 petržel

2 bobkové listy

5 kuliček pepře

5 kuliček nového koření

1–2 lžíce protlaku

4 menší červené řepy

1/4 hlávky zelí

2 velké brambory

sůl

cukr

ocet

200 ml zakysané smetany

1/2 svazku kopru

POSTUP: Na oleji osmahněte maso, přidejte na kostky nakrájenou cibuli a zeleninu, přidejte koření, zalijte vodou a vařte maso doměkka, tedy asi 4 hodiny. Sbírejte pěnu, z hotového vývaru vylovte maso, oberte ho a pokrájejte. Vývar sceďte a dejte ho do čistého hrnce. Přidejte na kostky nakrájenou řepu, brambory a na kousky pokrájené zelí, vmíchejte protlak a vařte dalších 30 minut. Dolaďte solí, cukrem a octem. Na talíři nebo v šálku ozdobte kopečkem zakysané smetany a posekaným koprem.

TIP: Podle ruské tradice můžete přidat ještě trochu vepřového, jehněčího nebo skopového masa.

Doba přípravy 20 minut, doba vaření 4,5 hodiny

Svěží fazolová polévka

Ideální oběd i večeře pro ty, kdo si hlídají kalorie a potřebují hodně bílkovin.

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

Na přípravu fazolí:

1 šálek suchých červených nebo bílých fazolí

1 cibuli

4 stroužky česneku

2 bobkové listy

sůl

Na polévku:

3 lžíce oleje

1 cibuli

4 stroužky česneku

1 velkou červenou papriku

1 konzervu krájených rajčat

1/2 lžičky sladké papriky

1 lžíci vinného octa

4 šálky zeleninového vývaru

200 g hustého jogurtu

hrst strouhaného parmazánu

čerstvou petrželku na ozdobu

POSTUP: Fazole nechte namočit přes noc. Druhý den je smíchejte s cibulí pokrájenou na čtvrtky, česnekem a bobkovým listem, dejte do hrnce a zalijte studenou vodou tak, aby hladina o 5 cm převyšovala fazole. Přiveďte k varu, osolte, stáhněte plamen a vařte tak dlouho, až budou fazole měkké, ale ještě se nebudou rozpadat (asi 40 minut). Vyjměte bobkové listy a dejte fazole zatím stranou.

Zahřejte 2–3 lžíce oleje, vhoďte na kostičky pokrájenou cibuli a plátky česneku, a až zesklovatí, přidejte na kostky nakrájenou papriku. Jakmile začne zlátnout, poprašte ji sladkou paprikou a vlijte rajčata. Zakápněte octem, osolte a po 10 minutách varu přidejte fazole (můžete je slít nebo použít i s tekutinou, to je na vás) a vývar. Vařte dalších 30 minut, aby se chutě propojily. Dolaďte solí, pepřem a cukrem. Vlijte do misek, ozdobte kopečkem jogurtu, hoblinami sýra a petrželkou.

TIP: Fazole se můžou uvařit i dva dny dopředu.

Doba přípravy 20 minut, doba namáčení 12 hodin, doba vaření 1,5 hodiny

Květáková polévka s fazolkami

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

1 květák

1 cibuli

3 mrkve

3 brambory

2 lžíce oleje

200 g taveného sýra

bylinky (saturejku, tymián, petržel)

250 g zelených fazolek

sůl

čerstvě mletý pepř

POSTUP: Květák rozeberte na růžičky, mrkev a brambory omyjte, oškrábejte a pokrájejte na kousky, cibuli nakrájejte na kostičky. Na oleji opečte cibuli do sklovata, přidejte kolečka mrkve, kostky brambor a růžičky květáku. Rychle vmíchejte tavený sýr, přidejte bylinky a zalijte vodou tak, aby zelenina byla ponořená. Po 10 minutách vaření vhoďte přepůlené fazolky a vařte dalších 20 minut. Posypejte čerstvě mletým pepřem a podávejte s opečeným chlebem.

Doba přípravy 15 minut, doba vaření 25 minut

Gulášová polévka se zelím

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

2 lžíce sádla

2 cibule

500 g hovězího masa na guláš

2 stroužky česneku

3 loupaná rajčata z konzervy

1 lžičku mleté sladké papriky

1/2 lžičky mleté pálivé papriky

1,5 litru vývaru

2 červené papriky

4 brambory

300 g kysaného zelí

sůl

pepř

kmín

majoránku

oregano

POSTUP: Na sádle opečte na kostky nakrájenou cibuli a na plátky pokrájený česnek, přihoďte na kostky nakrájené maso, pokrájená rajčata, zaprašte kořením, zalijte vývarem a vařte, dokud maso nezměkne (3–4 hodiny). Pak do polévky přidejte na kostky nakrájenou papriku a brambory. Zelí propláchněte, pokrájejte a vhoďte do polévky. Až brambory změknou, dochuťte ji kořením, bylinkami a solí.

TIP: Podstatně rychlejší bude, když místo hovězího masa použijete vepřové.

Doba přípravy 25 minut, doba vaření asi 4 hodiny

Smetanová polévka s houbami

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

30 g sušených hub

1–2 lžíce oleje

2 lžíce másla

2 pórky

1–2 stroužky česneku

2 větší brambory typu C

2 snítky rozmarýnu

500 ml vývaru

150 ml sherry

2–3 lžíce hladké mouky

200 ml smetany ke šlehání

sůl

pepř

cukr

ocet

500 g čerstvých hub

petrželku

POSTUP: Houby namočte nejméně na 1/2 hodiny do 400 ml vlažné vody, pak je sceďte, ale vodu z hub uchovejte. Na oleji a polovině másla opečte najemno nakrájený pórek a česnek, přidejte houby, vývar, sherry, přilijte vodu z hub a vsypejte pokrájené brambory. Vhoďte najemno posekaný rozmarýn a vařte 20 minut.

Ve smetaně rozmíchejte mouku a vlijte ji do hrnce, promíchejte a vařte dalších 15 minut. Pak polévku rozmixujte dohladka (můžete z ní vylovit houby, ale nemusíte), podle chuti dolaďte solí, pepřem, cukrem a octem. Na pánvi na zbylém másle opečte pokrájené houby, posypejte je solí a posekanou petrželkou a houbový krém jimi ozdobte.

TIP: Pokud máte raději hodně kousků, polévku nemixujte. Když ji chcete naředit, postupujte po lžících a vždy po promíchání ochutnejte, aby nebyla mdlá.

Doba přípravy 20 minut, doba namáčení 30 minut, doba vaření 40 minut

Dýňová polévka se zázvorem

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

1 dýni Hokkaidó (cca 1,2 kg)

1 velkou cibuli

2 lžíce oleje

1 litr vývaru

čerstvý zázvor (3 cm)

mletý koriandr

sůl

pepř

1–2 lžíce pomerančové šťávy

4–6 plátků toustového chleba

3–4 lžíce másla

dýňový olej

čerstvou petržel

POSTUP: Dýni zbavte semen a vláken a nakrájejte ji na kousky, cibuli na kostičky. Na oleji nechte cibuli opéct dozlatova, pak přidejte kostky dýně, a až jim začnou zlátnout okraje, zalijte zeleninu vývarem. Přidejte nastrouhaný zázvor, koření a podle chuti trochu soli. Nechte vařit asi 20 minut na středním plameni. Toustový chléb natřete máslem, nakrájejte ho na kostičky a ty opečte v troubě dozlatova. Polévku rozmixujte dohladka a dochuťte ji pomerančovou šťávou a solí. Na talíři posypejte porce krutony, ozdobte petrželkou a pokapejte tmavým dýňovým olejem.

TIP: Polévku můžete ještě zjemnit smetanou nebo trochou mléka.

Doba přípravy 15 minut, doba vaření 30 minut

Hrášková polévka se slaninou a šalvějí

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

3 lžíce oleje

1 cibuli

1 stroužek česneku

400 g mraženého hrášku

asi 800 ml vývaru

sůl

pepř

2 krajíce celozrnného chleba

hrst čerstvé šalvěje

150 ml zakysané smetany

100 g uzené slaniny

POSTUP: Na oleji nechte zesklovatět cibuli a česnek, pak přihoďte hrášek a přilijte vývar. Nechte vařit 10 minut, pak dohladka rozmixujte. Podle chuti nařeďte polévku vývarem a uchovejte ji v teple. Na zbývajícím oleji opečte na kostky nakrájený chleba, v jiné pánvi osmahněte kostičky slaniny. Vmíchejte zakysanou smetanu a podávejte.

Doba přípravy 10 minut, doba vaření 15 minut

Zelňačka s vepřovým

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

350 g vepřového (krkovice)

2 lžíce sladké papriky

sůl

pepř

2 lžíce oleje

25 g másla

2 cibule

1 lžíci hladké mouky

100 ml bílého vína

1 litr vývaru

1 sáček kysaného zelí

2 bobkové listy

majoránku

500 g brambor

POSTUP: Maso nakrájejte na kousky o velikosti 2 cm. Obalte je v paprice, soli a pepři a osmahněte na oleji. Až ze všech stran maso zhnědne, vyjměte ho z hrnce. Přidejte máslo, na kostičky nakrájenou cibuli, a až zesklovatí, poprašte ji moukou. Dobře míchejte, vlijte víno a vývar, přidejte maso, proprané a pokrájené zelí, bobkový list a majoránku a vařte 25 minut. Pak začněte ve vroucí osolené vodě vařit na kostky nakrájené brambory a obojí vařte dalších 20 minut nebo než maso i brambory změknou. Brambory slijte a podávejte je na míse zvlášť, ať si každý do polévky přidá podle chuti.

TIP: Pro lepší barvu přidejte do zelňačky 1–2 lžíce rajského protlaku.

Doba přípravy 20 minut, doba vaření 1 hodina

Vývar se strouháním

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

NA VÝVAR:

1 lžíci másla

2 kg hovězího na polévku (i s kostmi)

2–3 cibule

3–4 mrkve

2–3 kořeny petržele

1/2 bulvy celeru

libeček

tymián

celý pepř

sůl

NA STROUHÁNÍ:

4 mrkve

2 cibule

1 pórek

1 hrst petržele

200–220 g hrubé mouky

2 vejce

POSTUP: Na másle opečte ze všech stran maso, kosti a zeleninu nakrájenou na kousky. Zalijte dostatečně studenou vodou, přidejte koření a sůl, přiveďte k varu, a jakmile začne voda vřít, stáhněte plamen na úplné minimum a nechte vývar bublat asi 4 hodiny. Pak ho (nezakrytý) dejte vychladnout, seberte tuk a vývar přeceďte, zeleninu vyhoďte, maso oberte z kostí a nakrájejte na kousky. Znovu uveďte do varu.

Mezitím očistěte zeleninu, nakrájejte ji na plátky, vložte do vývaru a uvařte doměkka. Z mouky a vajec vytvořte hmotu a nastrouhejte ji nahrubo do hrnce s vroucí osolenou vodou. Strouhání vařte asi 4 minuty, pak ho slijte a vložte s pokrájeným masem do polévky. Ozdobte posekanou petrželkou.

Doba přípravy 25 minut, doba vaření 4,5 hodiny

Sýrová polévka se slaninou

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

2 lžíce másla

2 stroužky česneku

1 velkou cibuli

300 g uzené slaniny

2 velké pórky

2 lžíce hladké mouky

1 litr vývaru

450 g brambor typu C

100 ml smetany ke šlehání

300 g strouhaného čedaru + na ozdobu

sůl

pepř

POSTUP: V hrnci zahřejte máslo, přidejte nadrobno nasekanou cibuli a česnek, a až zesklovatí, přidejte 250 g na kostičky pokrájené slaniny a najemno nakrájený pórek. V misce smíchejte mouku s trochou vývaru na pastu, kterou ještě trochu zřeďte, rozmíchejte ve vývaru a vlijte do hrnce. Přidejte na kousky nakrájené brambory a přiveďte k varu. Plamen stáhněte a polévku nechte bublat 25 minut. Vmíchejte smetanu, provařte, pak vsypejte nastrouhaný sýr, a jakmile se rozpustí, vypněte plamen. Mezitím osmahněte zbytek slaniny nakrájené na nudličky a spolu s čedarem jimi ozdobte polévku nalitou do talířů.

TIP: Místo čedaru můžete použít tučný sýr s modrou plísní.

Doba přípravy 15 minut, doba vaření 35 minut