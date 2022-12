Opravdu se protiklady přitahují? Odlišnost svědčí víc mileneckým vztahům

Co je ve skutečnosti láska na první pohled? Podívejte se na video:

Bylo by zajímavé si představit, jak by soužití v luxusu a dle přísné dvorské etikety vychované princezny a vesnického chasníka Honzy vypadalo čtyři roky po svatbě. Příroda, chcete-li prvotní animální přitažlivost, ve své podstatě sleduje pouze jediný cíl, zdravé potomstvo. A rozdílnost ve všech směrech je z tohoto úhlu pohledu jedním ze základních předpokladů. O další vývoj věcí se však již příroda nestará, svou práci splnila, ostatní je na nás.

Po čase se však začíná ukazovat, že výrazná odlišnost bývá nevyčerpatelným zdrojem napětí a neshod. Pokud takoví partneři nejsou komunikativní, zralí, nesmírně tolerantní a výrazně empatičtí, má vztah jen malou naději na přežití. To, co bylo zpočátku zdrojem extáze, se postupně mění na frustraci a zoufalství.

Velká míra rozdílnosti může být v počátcích vztahu strhující až fascinující. Do partnerského života přináší napětí, pohyb, překvapení, nové zkušenosti, prostě velkou dávku energie. Ostatně mnoho mimomanželských mileneckých vztahů bývá tohoto charakteru.

Od každého trochu

Zdá se, že ideál je někde uprostřed, kdy je zčásti přítomná jak rozdílnost, tak soulad. Pokud máme partnerskou kotvu v podobných základních životních hodnotách a snech, způsobu vnímání i přijímání lásky a podobném životním stylu, je větší šance, že se povzneseme nad to, že on miluje hokej, steaky a pivo a vy knihy, víno a jógu. To všechno jsou věci, na nichž se lze domluvit a najít kompromis.