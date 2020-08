Orgasmus podle horoskopu: Panny jsou tiché, orgasmus Štírů je jak tornádo

Beran (21. 3. – 20. 4.)

O Beranech by se dalo říct, že jsou to bohové orgasmu. Jejich prožitek je srovnatelný s někým, kdo studoval tantrický sex. Při sexu je ovládá touha, a když konečně dosáhnou orgasmu, je to něco neskutečného. Ano, u vás nikdo nebude pochybovat o tom, že ho jen předstíráte.