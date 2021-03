Originální hamburger na briošce s domácí tatarkou

Hamburger je určitě fajn, ale trochu nuda. My tu máme pořádného chlapáka, který se nebojí ničeho – vytuněný holandský řízek z telecího masa na briošce, s domácí tatarkou, nakládanými okurkami a osvěžený trochou zeleně. Celý postup blogerky Koko najdete na videu v úvodu článku.

Ingredience na 2 burgery

· 200 g telecího mletého masa na burger

· 2 tlusté plátky poctivé anglické slaniny

· 4 lístky čerstvé šalvěje

· sůl

· čerstvě mletý pepř

· 25 ml šlehačky (30 % tuku)

· hrst najemno nakrájené petrželky

· 60 g goudy (nebo ementálu či čedaru)

· 10 g parmazánu nebo pecorina

Na trojobal

· hladká mouka

· vejce + trochu šlehačky + sůl

· strouhanka klasická (případně smíchaná s panko strouhankou nebo kukuřičnou s lupínky)

· 2 malé burgerové briošky

· olej na smažení

· tatarka

· velká nakládaná okurka

· směs salátových lístků podle chuti

Postup

Nakrájejte slaninu a začněte ji na pánvi nahřívat. Orestujte ji a přihoďte k ní šalvěj. Mleté maso osolte, opepřete, přidejte slaninu se šalvějí, trochu vychlazené šlehačky, najemno nakrájenou petrželku, nastrouhaný tavitelný sýr (gouda, pecorino, parmazán). Všechno smíchejte a dejte odpočinout do ledničky. Připravte si trojobal: hladkou mouku, osolené a rozkvedlané vajíčko se šlehačkou, strouhanku (smíchanou třeba s panko strouhankou nebo kukuřičnou s lupínky). Rozřízněte burgerovou housku (vyberte radši menší), lehce ji opečte na pánvi a vložte do trouby předehřáté na 70 °C. Navlhčenýma rukama tvarujte maso na o maličko větší průměr, než má houska. Obalte v trojobalu.

Do pánve, kde jste restovali slaninu, přidejte půlcentimetrovou vrstvu oleje na smažení a řízky pozvolna smažte asi tři minuty z každé strany. Stejnou dobu je pak nechte odpočívat. Pomažte spodní stranu briošky domácí tatarkou, vložte nakládané okurky nakrájené najemno, potom odpočatý holandský řízek, trochu zeleně v podobě rukoly, polníčku a dalších lístků. Tatarka přijde i na vrchní stranu briošky. A pak už jen zaklopit.

TIP: Výhodou použití telecího mletého je fakt, že ho vlastně nemusíte a ani nechcete úplně propéct. Není třeba ani ho nechávat nijak dojíždět v troubě. A i tak se sýr uvnitř během smažení dostatečně nataví.

Podívejte se na celý postup na videu v úvodu článku.

Recept na domácí tatarku

Na další recept, domácí tatarku, budete potřebovat i domácí majonézu.

Ingredience

· 150 ml oleje (slunečnicový nebo řepkový)

· 1 celé čerstvé vejce

· 1 žloutek

· necelá lžička soli

· lžička dijonské hořčice

· čerstvě mletý pepř

· 2–3 lžičky bílého vinného octa

Postup

Do úzké sklenice rozklepněte vajíčko a přidejte ještě jeden žloutek, necelou lžičku soli, čerstvě mletý pepř, dvě lžičky bílého vinného octa a jednu lžičku dijonské hořčice. Zalijte řepkovým nebo slunečnicovým olejem (měl by být neutrální chuti, olivový olej není příliš vhodný). Další ingredience můžete doplnit dle chuti a potřeby: wasabi prášek, uzenou mletou papriku či lanýžový olej. Opatrně ponořte mixér a vše rozmixujte na vysokou rychlost, ideálně turbo výkon. Do půl minuty je hotovo. Ochutnejte a je to. Odteď se můžete chlubit vlastní domácí majonézou!

Celý postup najdete i tady na videu:

Dolaďte pepřem, citronovou šťávou, případně špetkou soli – záleží jen na vaší chuti.