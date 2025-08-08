Jana (50): Můj přítel je samaritán, všem chce pomáhat, ale já se cítím osamělá

Janin přítel je až moc hodný člověk. Všem se snaží vyjít vstříc, pomáhat, ale jejich vztah tím trpí. Jana pro něj totiž nikdy nebude na prvním místě.
Je hodný, vstřícný, štědrý, obětavý, každému pomůže, každého vytahuje z bryndy, ostatně jsme se tak i seznámili. Jenže mě už spasil a po světě se pohybuje ještě tolik nebohých lidí a tvorů, kteří potřebují pomoc! Bohužel ho stále miluji a naneštěstí s ním už rok bydlím, je svým způsobem velmi uhrančivý, mnoho našich společných přátel ho obdivuje a váží si ho. Já měsíc od měsíce méně, a to jsem se v něm zprvu viděla. Žijeme spolu přes rok, od minulých Vánoc, dceři jsem přenechala byt, kde nyní bydlí s přítelem. Syn žije alternativně. S přítelkyní si koupili obytné auto a už rok v něm bydlí a cestují. Vlastně se nemám kam vracet. S Danem jsme se seznámili pro něj vcelku symbolicky.
Laura Poláková
8. června 2024
Rozváděla jsem se kvůli domácímu násilí a často jsem tehdy musela vzhledem ke špatnému psychickému stavu a smutku doslova „utíkat“ do přírody – to mi pomáhalo. Dan si ke mně přisedl na jedné vyhlídce nad Sázavou, také byl sám na výletě. Plakala jsem, vše na mě padlo. Povídali jsme si a nakonec dokončili výlet spolu. Jeli jsme i společně vlakem. V Praze na nádraží se nám těžce loučilo, a tak jsme si vyměnili čísla… Dan mě rok nosil na rukou, až si mě „donesl“ k sobě domů. Nikdy jsem takovou péči od muže nezažila. Můj otec, oba dědové i manžel, a dokonce i bratr se ke mně nechovali vůbec hezky. Dan byl v tomto ohledu jako zjevení.
Laura Poláková, Alena Menclová
7. června 2024
Jenže čím víc jsem ho poznávala, tím víc mi docházelo, že je jeho životní „příběh“ poněkud zvláštní. Dana přitahovaly nesnáze druhých. Proč, to naprosto netuším. Dětství měl na rozdíl ode mě normální. Po roce vztahu a přestěhování se náš společně strávený čas začal blížit nule. Přítel chodil nakupovat sousedovi, kterého trápila nemocná kolena, občas mu něco opravil a v poslední době s ním pravidelně hraje šachy, protože starému pánovi zemřel bratr, s nímž šachy často hrával.
Jiřina Sivcová
17. listopadu 2022
Pokud by šlo jen o šachové partie a občasný nákup, neměla bych samozřejmě žádné výhrady. Jenže celý minulý víkend strávil Daniel u strýce, pomáhal mu prořezávat stromy v sadě – a tak je to u nich v rodině se vším. Vše dělá Dan. V týdnu jsme se doma také moc nepotkávali. Pravidelně se zapojuje do akce Ukliďme Česko a měl nějaké přípravné schůzky. Dále vypomáhá v klubu důchodců s organizací akcí a trénuje malé fotbalisty. Takto u nás plyne čas už mnoho týdnů. Nejvíc mě zabolelo, když „přeložil“ mou narozeninovou večeři kvůli psovi kamarádky. Ztratil se jí a on byl jediný, kdo byl ochoten vzít auto a dva dny projíždět půl Prahy, aby ho našel. Kamarádka je vdaná, má dvě dospělé dcery – jenže nikdo z rodiny prý neměl čas. Slavila jsem tehdy padesátiny.
Martina Šebestová
21. března 2023
Dan je hodný člověk, spolehlivý a velký „srdcař“. Ale v jeho životě pravděpodobně nikdy nebudu na prvním místě. Párkrát mě poněkud dětinsky napadlo, že bych simulovala nějakou nemoc, abych ho měla chvilku jen pro sebe, ale to samozřejmě neudělám. Když jsme se poprvé setkali, seděla jsem na lavičce nad řekou a měla jsem pocit, že jsem na světě úplně sama. Byla jsem zbytá nejen na duši, ale měla jsem i skutečné šrámy na těle! To nyní rozhodně nemám, ale občas se cítím ve vztahu s Danem stejně – osamělá a nedůležitá. Přála bych si pro něj znamenat víc, ale v jeho případě a s jeho povahou to bohužel asi nejde. Vůbec nevím, jak s tím naložit.