Oscaři 2021: Tyhle šaty nás nejvíce uchvátily. Zazářily Berry i Porizkova

Amanda Seyfried

Velkou pozornost na sebe při příchodu na předávání Cen Akademie strhla herečka Amanda Seyfried. A to nejen díky bohatě řasené róbě z dílny Armani Privé, ale oči všech poutal především hluboký a plný dekolt blonďaté krásky známé z filmů Mamma Mia. Herečka doplnila úchvatný vzhled pouze jemnými náušnicemi a prsteny a celý look završila účesem ve stylu 30. let.

Úvodní foto: Profimedia