StarDance 2024 má vítěze. Jak na své cestě bojoval s ostatními i sám se sebou?

Dnešní večer byl plný očekávání. O první místo se ucházela Lucie Vondráčková, Marta Dancingerová a Oskar Hes. Všechny soutěžní páry předvedly svůj nejlepší standard, latinu, nejpovedenější tanec a free style. V závěru večera jste také mohli vidět společné vystoupení všech 10 soutěžních párů na píseň, kterou zpíval Ondřej Ruml. Na vítězství Oskara Hese si vsadilo zhruba 78 % sázejících. Ve vítězství Marty Dancingerové věřila zhruba pětina sázkařů. Nejmenší šance před živým přenosem měla Lucie Vondráčková.

Body rozhodly a celkovým vítězem se stal Oskar Hes s partnerkou Kateřinou Bartuněk Hrstkovou.

Kateřina Bartuněk Hrstková Narodila se 6. 3. 1987 v Kraslicích a je známou českou profesionální tanečnicí. Veřejně se proslavila zejména účastí v soutěži StarDance... když hvězdy tančí. Poprvé zde vystoupila v roce 2023. Byla taneční partnerkou Vavřinci Hradilkovi, který v soutěži skončil na třetím místě. V mládí se věnovala baletu, gymnastice a judu. V roce 2015 vybojovala s partnerem na mistrovství světa 4. místo, o rok později bronz. V minulém roce získala titul čtyřnásobné mistryně republiky v Latin Show Dance.

Oskar Hes a jeho cesta StarDance

Oskar Hes s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou soutěží s ladností doslova propluli. Hesovo taneční nadání, smysl pro rytmus, naprosté nasazení a velké odhodlání porotci v každém díle vyzdvihovali. Ve spojení s choreografií od Hrstkové mohli diváci vždy vidět nápadité taneční číslo plné zajímavých póz a prvků.

Pár číslo 9 divákům předvedl waltz, valčík, sambu, quickstep, rumbu, tango, paso doble, jive, slow fox, cha-chu, současný tanec a free style.

Oskar Hes Známý český herec, kterého jste mohli vidět např. v seriálech Kriminálka Anděl, Iveta, Božena, Rédl, Specialisté nebo Pustina. Zahrál si také ve filmu Král Šumavy, Bratři, Bábovky, Dukla 61 nebo Anatomie zrady. Narodil se 26. 12. 1998 a svou hereckou kariéru začal už v devíti letech. Jeho rodiči jsou choreograf Richard Hes a tanečnice Marcela Karleszová. Oskar má dvojče – bratra Olivera.

Diváci Hese milují

Oskara Hese jistě znáte z televizních obrazovek nebo z divadla. Jeho instagramový profil sleduje přes 75 000 fanoušků, které Hes zásobuje mj. originálními a vtipnými fotkami či videi ze zkoušek nebo živých přenosů v TV. Dobře se pobavíte hlavně u videí, v nichž se pomocí podvodů a intrik postupně snaží vyřadit své protihráče ze StarDance:

Jak se Oskar Hes snažil zbavit Lucie Vondráčkové?

A co ušil na Martu Dancingerovou?

Co měl v plánu s Janou Paulovou?

Takto vtipně se chtěl zbavit Jiřího Ježka...

Jaké byly začátky v soutěži?

Pamatujete si, jak Oskar Hes hodnotil své působení v soutěži před prvním finálovým večerem? „Intenzivním zážitkem ve StarDance byl okamžik, kdy se mi poprvé podařilo ve zkušebně zvednout Kateřinu (Bartuněk Hrstkovou) nad hlavu. Měl jsem obrovskou radost, připadal jsem si silný, cítil jsem nával energie a endorfinů.“

Na jaký tanec se nejvíce oba dva těšili? „Věřím, že velmi radostná pro nás bude cha-cha. Už jsem měl možnost ji jednou tančit. Je to veselý, skočný, energický tanec a dovolím si říct, že by nám společně s Kateřinou mohl jít,“ tipoval Oskar Hes. Kateřina Bartuněk Hrstková zamířila v odhadech do jiných vod. „Bavili jsme se s Oskarem o tom, že bychom si spolu mohli střihnout hip hop. Ten mě fakt baví, taky jsem ho několik let tancovala. To bude legrace.“

A co si bezprostředně po seznámení Oskar s Kateřinou řekli?

„Byl jsem hodně nervózní, vlastně ani nevím kvůli čemu. Když jsem pak za Kateřinou vycházel zpoza zástěny, měl jsem před sebou úplnou tmu. Byl jsem napjatý a cítil jsem se jako na maturitní zkoušce. První slova si opravdu nepamatuji, byl jsem v příjemném šoku.“

Kateřina Bartuněk Hrstková se zajímala o taneční zkušenosti. „První, co mi Oskar řekl, bylo, že je hodně nervózní. A pak jsme se hned začali bavit o filmu Bratři a o tom, jaké má zkušenosti s tancem, protože v tomto filmu i tančil. Ptala jsem se ho také na soubor Valášek, abych zjistila, co tam v dětství tancovali. A hned jsme si spolu zkusili hustle. Tento tanec v Česku ještě úplně neprorazil, ale já ho miluju. Je prostě boží.“