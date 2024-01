Trápí vás oslabená imunita? Odborníci doporučují tyto 4 ozdravné kúry

Základem lidského zdraví je imunita, což je složitý mechanizmus chránící člověka před infekčními onemocněními, a to jak virovými, tak bakteriálními. Kvalita imunity závisí na celkové kondici jednotlivce, jeho stravovacích návycích, kvalitě spánku, úrovni fyzické aktivity, míře stresu a také na eliminaci špatných návyků.

„Díky imunitě člověk odolává milionům ataků škodlivých organizmů každý den, aniž si toho všímá. S přílišnou zátěží se ale komplexní ochrana vzájemně propojených orgánů, tkání a buněk oslabí, a mohou se objevit první poruchy a onemocnění. Klasickými příznaky oslabené imunity jsou opakující se nachlazení po celý rok, časté nemoci dutiny ústní, stomatitida, dlouho se hojící zánětlivé rány, ustavičné problémy s trávicím ústrojím, ospalost, ale i nespavost,“ uvádí Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

Čím víc je lidský organizmus ohrožen, tím víc zdrojů využívá imunitní systém, aby zajistil jeho životaschopnost. Pak ale tyto zdroje chybějí jinde v těle, což se může dál promítnout například do nadměrně suché kůže, do bolesti svalů a kloubů, nechuti k jídlu, návalů horka nebo potíží se soustředěním. To všechno jsou signály těla zatíženého oslabenou imunitou. Odborníci doporučují začít tyto signály vnímat a vědomě pracovat na posílení imunity. Seznamte se s několika možnostmi, jak na to.

1. Terapie vitaminem C

Na to, jak se člověk cítí, na jeho mysl i vzhled má vliv především dostatek přijímaných vitaminů a minerálů. Proti infekčním a virovým nákazám je zvlášť důležitý vitamin C. Působí jako antioxidant, chrání tělo před rozvojem infekcí, podporuje krvetvorbu a povzbuzuje unavený organizmus. „Lidově zvané ‚céčko‘ brání tělo před volnými radikály, které poškozují buňky. Pomáhá vyrovnávat oxidační stres, a tím posiluje obranu proti chronickým nemocem (autoimunitním, revmatoidním, podmíněně patogenním, zánětlivým, rakovinným). Každá infekce v našem těle spotřebovává vitamin C, který je nezbytné doplňovat. Případný pokles jeho zásob zvyšuje náchylnost k dalším infekcím a vytváří riziko rozvoje různých onemocnění,“ upozorňuje Bílková.

Doplňky stravy s vitaminem C jsou všeobecně známé. Méně už laická veřejnost ví o možnosti nitrožilního podání. „Aplikace tekutého vitaminu C probíhá jednoduchým vpichem, kdy vitamin postupně odkapává do těla. Terapie trvá 45 až 60 minut a má spíš relaxační charakter, lze při ní třeba číst knihu, člověku dodá energii a nastartuje imunitu. Vyhledávají ji hlavně osoby se sníženou obranyschopností, účinná je jako prevence i jako podpůrná léčba už probíhajícího onemocnění a snížení rizika vzniku zápalu plic,“ popisuje Iva Bílková. Preventivní kúry jsou v závislosti na životním stylu doporučovány kdykoliv v průběhu celého roku, ale především pak v obdobích se zvýšeným výskytem onemocnění, jako jsou podzim či jaro. Kromě okamžitého posílení imunity působí terapie vitaminem C na elasticitu kůže, tvorbu kolagenu a redukci vrásek, pozitivně ovlivňuje také zdraví celého pohybového ústrojí – správný stav kostí, chrupavek, zubů nebo sliznic.

2. Detoxikace s lymfodrenáží

Jako elixír mládí působí na člověka lymfatická masáž. Pomáhá oddálit projevy stárnutí a eliminuje žilní onemocnění. Lymfu tvoří čirá tekutina obsahující odpadní látky buněčného metabolizmu, viry, bakterie, ale i prospěšné živiny, vitaminy, tuky, sacharidy a hlavně lymfocyty – druh bílých krvinek, díky kterým se lymfa podílí na imunitě organizmu.

„Lymfodrenáž je speciální fyzioterapeutickou technikou manuálního nebo přístrojového působení na lymfatické uzliny, lymfatické cévy a lymfu v mezibuněčném prostoru, která normalizuje lymfatický tok. Podporuje krevní oběh, posiluje imunitu, snižuje hmotnost a zlepšuje stav pokožky. Zvyšuje odplavení toxických látek z těla, přispívá k celkové vitalitě a regeneraci organizmu, i proto ji lze preventivně doporučit jako součást zdravého životního stylu. Občasná lymfodrenáž mezi 30. a 50. rokem znatelně zkvalitňuje život ve vyšším věku,“ poukazuje Bílková.

3. Uvolnění v sauně

Ošetření teplem je dlouhodobě známá fyzioterapeutická metoda, která se používá při svalových obtížích a rehabilitacích. Sauny vyhřáté na teploty od 65 do 100 a více stupňů Celsia poskytují relaxaci celému organizmu, zlepšují dýchání i funkci kardiovaskulárního systému.

„Pravidelné saunování má pozitivní vliv na snížení svalového napětí, čímž působí kladně na bolesti pohybového aparátu a migrenózní stavy. Mezi další pozitiva patří zvýšená produkce endorfinů, a tedy zlepšení psychické pohody nebo také posílení imunitního systému. Postupné zahřívání při saunování pomáhá bojovat proti nachlazení a chronickým onemocněním. Zlepšuje se prokrvení a dýchací rytmus se stabilizuje,“ uvádí fyzioterapeutka.

4. Rozumné otužování

Pravidelné otužování učí tělo zvykat si na krátkodobý stres způsobený náhlou změnou teploty, adaptovat se a postupně snižovat produkci škodlivého stresového hormonu kortizolu, který stojí za větší náchylností k onemocněním.

„Pokud je stres krátkodobý a v menší dávce, tělo se naučí lépe jej zvládat, což má vliv na celkové zocelení organizmu. Pravidelné otužování tak vede k posílení imunity a odolnosti. Výhodné zúžení cév v reakci na chlad je však časově omezené, při delším pobytu v chladu se cévy opět roztáhnou, a naopak se zvýší pravděpodobnost nachlazení,“ varuje Iva Bílková. Nic by se proto nemělo přehánět, s ochlazováním je třeba začít postupně a nejlépe tak, aby to člověku bylo příjemné.