Osudové lásky hvězd 20. století: Kdo se vdával devětkrát, a komu Vatikán neuznal sňatek?

Brigitte Bardot a Roger Vadim Francouzská herečka se poprvé vdala v roce 1952, když jí bylo pouhých 18 let. Její muž Roger Vadim byl v té době už etablovaným hercem i režisérem. Díky němu se stala Brigitte tak slavnou. Zahrála si hlavní roli v jeho filmu ...a Bůh stvořil ženu z roku 1956. Po tomto triumfu se rozvedli, stali se ale přáteli na celý život.

Pokračování 2 / 10 Marilyn Monroe a James Daugherty James Daugherty byl prvním manželem šarmantní Marilyn (tehdy ještě Norma Jeane Mortenson). Pro šestnáctiletou dívku bylo manželství, uzavřené roku 1942, nadějí. Díky němu přestala Marilyn cestovat z jedné pěstounské rodiny do druhé. O čtyři roky později se úspěšně zúčastnila konkurzu ve Fox 20th Century a rozhodla se manželství ukončit.

Pokračování 3 / 10 Elizabeth Taylor a Richard Burton Královna Hollywoodu byla oficiálně vdaná devětkrát a dvakrát si vzala jednoho muže. Roku 1964, pouhých devět dní poté, co se rozvedla s Eddie Fisherem, si vzala Richarda Burtona. Měli malý obřad, po kterém se objevovali na všech titulních stránkách. O deset let později se konal rozvod, po kterém se ale znovu vzali. Druhé manželství však trvalo pouhých devět měsíců.

Pokračování 4 / 10 Jacqueline a John Kennedy Jacqueline a John se vzali v roce 1953. Jejich svatba byla událostí roku. O sedm let později John zahájil kampaň a stal se prezidentem USA. Jackie se podařilo přilákat sympatie občanů, a stala se tak idolem mnoha lidí. Roku 1963 byl John zavražděn, atentát se udál během jejich návštěvy Dallasu. John byl střelen do hlavy, zatímco Jacqueline seděla vedle něj. Přes to všechno zvládla zorganizovat pohřeb, a ohromit tak veřejnost tím, jak moc silná je.

Pokračování 5 / 10 Sophia Loren a Carlo Ponti Sophia a její manžel Carlo Ponti se potkali v roce 1950 na soutěži krásy. Carlo byl v té době ženatý a tehdy bylo v Itálii téměř nemožné získat od katolické církve povolení k rozvodu. V zoufalství on a Loren utekli a vzali se v Mexiku. Vatikán tento sňatek ale neuznal, a byl tak anulován. Teprve v roce 1966, poté, co Ponti získal francouzské občanství a jeho manželka souhlasila s rozvodem, se mohli vzít. V roce 2007 Carlo zemřel a až do jeho konce byla Loren s ním.

Pokračování 6 / 10 Priscilla a Elvis Presley Presley se doopravdy zamiloval jen jednou. Priscillu potkal, když jí bylo pouhých čtrnáct let, v jejích jednadvaceti letech se vzali. Psal se rok 1967. Svatba byla tajná a konala se v luxusním hotelu v Las Vegas. Zvána byla pouze nejbližší rodina. O šest let později se ale Priscilla rozhodla, že chce žít konečně vlastní život, a nechala se rozvést. Ani jeden z nich už sňatek nikdy neuzavřel.

Pokračování 7 / 10 Audrey Hepburn a Mel Ferrer Manželství herce Mela Ferrera a herečky Audrey Hepburn, které uzavřeli roku 1954, se nedá označit za šťastné. Mel se ji snažil ovládat a žárlil na její kariérní úspěchy. Audrey se následně své kariéry vzdala kvůli rodině. Po dvou potratech se jim konečně narodil syn. Když mu bylo osm let, jejich manželství se rozpadlo.

Pokračování 8 / 10 Yoko Ono a John Lennon Potkali se na avantgardní výstavě v roce 1966. O tři roky později se vzali. Líbánky strávili v Amsterdamu, kde v luxusním hotelovém pokoji zorganizovali slavnou demonstraci Bed-In For Peace. John Lennon (známý také jako člen hudební skupiny The Beatles) byl 9. prosince 1980 zastřelen v New Yorku. Přestože před ním byla Yoko Ono už třikrát vdaná, po jeho smrti zůstala sama. Dnes je jí už neuvěřitelných 91 let.

Pokračování 9 / 10 Grace Kelly a Rainier III. Herecká kariéra Grace Kelly byla na samém vrcholu, když se potkala se svým budoucím manželem – monackým princem Rainierem III. – na filmovém festivalu v Cannes. Grace, která byla múzou Alfreda Hitchcocka a získala Oscara, se vzdala herectví ve jménu lásky. Místo toho se stala v roce 1956 monackou princeznou. Lidé ji milovali, byla perfektní manželkou, matkou i ikonou skvělého stylu. V roce 1982 zemřela při tragické dopravní nehodě. Její manžel jí zůstal až do smrti věrný a byl pohřben po jejím boku.

Pokračování 10 / 10 Liza Minnelli a Peter Allen Zpěvačka, která hrála zejména v muzikálech, si vzala zpěváka Petera Allena v roce 1967. Představila je Lizina matka – slavná hollywoodská herečka Judy Garland. Peter byl skvělý zeť: velmi milý, uctivý, a navíc její rodině vypomáhal s nepříjemnou finanční situací. Manželství však neskončilo šťastně, ukázalo se, že Peter touží více po mužích, a tak se s Lizou rozvedl. Alain Delon: Legendární herec a jeho vášnivé vztahy. Kdo byly ženy, jež ho okouzlily, a které z nich si vzal?