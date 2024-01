Osudové setkání v Ulici, ze kterého mrazí. Vanda zachraňuje nemocí paralyzovanou Hanu

V divácky oblíbeném seriálu Ulice, který vysílá TV Nova, dojde již brzy k zásadnímu setkání, jež ovlivní životy Blanky a jejích blízkých. Vanda a Hana se náhodou ocitnou na stejném místě ve chvíli, kdy nemocná Hana bude nutně potřebovat pomoc. Co se stane? Co svede ty dvě dohromady?

V seriálu Ulice na TV Nova se občas propletou osudy hrdinů takovým způsobem, že to má nakonec dalekosáhlé důsledky, byť to tak zprvu nevypadá. Mezi osudová setkání se zapíše i toto, kdy na sebe náhodou narazí v uliční hospodě Hana Šmýdová (Adéla Gondíková) a Vanda Voláková (Kristýna Hrušínská). Aniž navzájem tuší, co všechno mají společného, že obě znají velmi dobře Evžena (Martin Finger), Blanku (Linda Rybová) i Luďka (Vasil Fridrich), shodou okolností je to právě Vanda, kdo okamžitě přispěchá Haně na pomoc. Ta ji bude tentokrát opravdu potřebovat.

Hanina nemoc se v poslední době prudce zhoršila. Nyní plnou silou opět nečekaně udeří. Další z ataků Parkinsonovy choroby Hanu naprosto paralyzuje, ke všemu ve společnosti, mezi cizími lidmi, což je pro ni dvojnásob nepříjemné. Nemůže se pohnout, ulevit si, je naprosto odkázaná na pomoc druhých. Potřebuje léky, aby se jí ulevilo, ale sama si je vzít nemůže. Jako první zasáhne duchapřítomná Vanda, která okamžitě zaregistruje, že se něco děje. Hanu zachrání, tím to však pro ni nekončí… Jak zle na tom Hana je? Co o ní Evžen a Blanka netuší? Co se v budoucnu stane Evženovou noční můrou?